Otvorili zrekonštruovanú pobočku Staromestskej knižnice na Záhrebskej

Bratislava 26. júna (TASR) - Bratislavské Staré Mesto otvorilo zrekonštruovanú pobočku Staromestskej knižnice na Záhrebskej ulici. Jej obnova bola podľa mestskej časti nevyhnutná, keďže sa do tohto priestoru od roku 1957 výraznejšie neinvestovalo. Cieľom bolo zároveň vytvoriť inkluzívne prostredie, ktoré knižnicu zviditeľní ako dôležitú kultúrnu, vzdelávaciu a komunitnú inštitúciu pre umelecké podujatia a voľnočasové aktivity.



"Kultúrne inštitúcie reflektujú stav našej spoločnosti a ja ich považujem v mnohých životných situáciách za kľúčové. Verím, že jedného dňa budú nielen kultúrnou hodnotou, ale zhodnotia aj svoje okolie," skonštatovala riaditeľka Staromestskej knižnice Jana Slezáková.



Pobočka knižnice na Záhrebskej ulici by mala preto slúžiť aj na komunitné podujatia rôzneho druhu. Umožní jej to jej komplexná funkčná obnova, teda architektonická, technická, dizajnová i ideová. V rámci repertoáru kultúrneho programu knižnice je snahou vytvoriť priestor pre všetky vekové kategórie. Chýbať by nemuseli diskusné večery, knižné kluby, prednášky, výstavy či premietanie filmových pásiem.



Prízemie knižnice bolo pôvodne rozčlenené na viacero menších priestorov, ktoré slúžili ako sklad, komunitný priestor a kuchynka pre pracovníkov. Nevyhovovali však súčasným potrebám. Dispozícia sa preto komplexne zmenila. Malé priestory boli spojené, čím vznikla kancelária pre knihovníkov, verejný komunitný priestor s kuchyňou či bezbariérová toaleta. Okná v "podlubí" boli zväčšené, čím sa do priestoru dostalo svetlo. Priestor veľkej čitárne sa presvetlil a scelil, zároveň sa sprístupnil priechod medzi oddeleniami. Knižnica je klimatizovaná.



Projekty "Moderná knižnica v Starom Meste" a "Interiér Staromestskej knižnice" boli podporené z eurofondov, ministerstvom kultúry i Fondom na podporu umenia. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli okolo 480.000 eur, z toho externé zdroje predstavovali takmer 300.000 eur.