Staré Mesto plánuje opäť rozšíriť rezidenčnú zónu parkovania

Bratislava 10. júna (TASR) – Bratislavské Staré Mesto plánuje opäť rozšíriť rezidenčnú zónu pre lepšie parkovanie Staromešťanov. Tentoraz by sa mala týkať Vlčkovej ulice, v úseku od Urbánkovej po Podtatranského. Parkovacie miesta sa mestská časť chystá vyznačiť v najbližších mesiacoch. Riešenie rezidenčného parkovania môže verejnosť pripomienkovať.



"Budeme radi, ak nám dáte vedieť o vašich návrhoch, podnetoch, pripomienkach k návrhu riešenia rezidenčného parkovania," vyzýva mestská časť. Návrh v rámci rezidenčnej parkovacej politiky zverejnila na webovej stránke, nahliadnuť doň môžu občania na oddelení dopravy staromestského miestneho úradu. Urobiť tak môžu počas stránkových dní do 25. júna, teda v pondelok a v stredu od 9.00 do 11.00 h.



Pripomienky je možné posielať elektronicky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.



V Starom Meste je od začiatku tohto roka zjednotená cena oboch ročných parkovacích kariet vydávaných na území mestskej časti. Cena 39 eur sa týka karty, ktorú na svojom území vydáva súkromná parkovacia spoločnosť BPS Park, ako aj karty, ktorú vo svojich zónach vydáva mestská časť.



Mestská časť a súkromná spoločnosť uzavreli zmluvu v roku 2005, platná je do roku 2026, vystúpiť z nej nie je právne možné bez sankcií pre mestskú časť. Pre zmluvu v minulosti vzniklo viacero súdnych sporov, ktoré boli ukončené v roku 2013 dohodou o urovnaní. Rámcové podmienky dohody schválilo miestne zastupiteľstvo v apríli 2013.



Nové vedenie mestskej časti pristúpilo so spoločnosťou k rokovaniam o úprave niektorých podmienok, súbor posledných opatrení odobril poslanecký zbor v septembri 2019. Zmena ceny ročnej parkovacej karty bola jedným z týchto opatrení. Do konca minulého roka sa totiž v zónach BPS Park platilo ročne za kartu 60 eur, v zónach mestskej časti stála ročná karta desať eur.