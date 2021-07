Bratislavské Staré Mesto pomôže absolventom VŠVU

Bratislava 5. júla (TASR) – Bratislavské Staré Mesto pomôže absolventom Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave pri rozbehnutí ich umeleckej a kreatívnej činnosti. Na dobu jedného roka im prenajme štyri doteraz nevyužívané nebytové priestory. Ide o dve kancelárie na Ventúrskej ulici a po jednej kancelárii na Františkánskom námestí a Školskej ulici. Mestská časť verí v pozitívny efekt pre obidve strany.



"Nová vedúca kultúry pozerá veľmi optimisticky dopredu, ako by sa dala novými formami previazať samospráva s umelcami. Začínajúcim umelcom ponúkla nie dostatočne využívané priestory k tomu, aby im mohli slúžiť na rozbeh, akýsi umelecký inkubátor pre začínajúcich umelcov," uviedla pre TASR starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Je presvedčená, že takto nadviazaná spolupráca s VŠVU vie generovať dobré nápady, keďže začínajúci umelci budú aj mať výstavný priestor. Verí, že tým zároveň prirodzene vznikne symbióza, spolupatričnosť k Starému Mestu. "Keď niekto dostane takúto výhodnú ponuku, cíti, že by to mal do toho priestoru vrátiť," poznamenala Aufrichtová.



Samospráva zdôrazňuje, že v roku po globálnej pandémii nového koronavírusu vníma náročnú situáciu, ktorú zažívala a zažíva kultúrna scéna a kreatívny priemysel. O to náročnejšie je toto obdobie pre začínajúcich absolventov VŠVU, ktorí stoja na začiatku svojej profesionálnej dráhy. Jednou z prekážok pre výkon ich povolania-poslania je aj priestor na prácu. "Získanie priestorov či ateliérov v Bratislave je pre začínajúceho umelca veľmi zložitý a často finančne náročný proces," povedala pre TASR Ľubica Hustá, vedúca referátu kultúry a kultúrnych činností mestskej časti.



Pripomína, že mestská časť cielene a intenzívne podporuje kultúru, či už priamo organizáciou kultúrnych podujatí v jej kultúrnych centrách alebo verejnom priestore a udeľovaním dotácií, ale aj poskytovaním priestorov na realizáciu umeleckej, kultúrnej a kreatívnej činnosti. "Dočasné poskytnutie priestorov do bezodplatného užívania považujeme za ďalšiu efektívnu možnosť, ako podporiť živú kultúru a umeleckú scénu v tomto komplikovanom období," podotkla Hustá.