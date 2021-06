Staré Mesto predĺžilo obdobie na zľavu pre exteriérové sedenie

Bratislava 29. júna (TASR) – Gastronomické prevádzky a kaviarne v bratislavskom Starom Meste budú mať naďalej zľavu z dane za užívanie verejného priestranstva aj pre exteriérové sedenie a terasy na pozemkoch mestskej časti v centre hlavného mesta.



Tú im vlani v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu schválili miestni poslanci. Mestská časť v utorok predĺžila prechodné obdobie zníženia dane do konca roka 2021, zrušenie zľavy od júla na miestnom zastupiteľstve neprešlo.



Niektorí poslanci sa nechali počuť, že o tržby týchto podnikov sa netreba obávať, viaceré počas predchádzajúceho obdobia zatvorených prevádzok prešli na donáškovú službu. Poukázali tiež na to, že odborníci v súvislosti s vývojom pandémie odporúčajú obyvateľom stráviť leto na Slovensku, čím sa gastroprevádzky a kaviarne taktiež podporia.



„Silno nás to v rozpočte zasiahne, netreba dávať úľavu podnikom," nechali sa počuť. Nevylúčili, že by sa na jeseň pristúpilo k prehodnoteniu rozhodnutia a znížením dane aj za exteriérové sedenie by sa zaoberali opäť. Návrh však v poslaneckom zbore nenašiel dostatočnú podporu.



Miestne zastupiteľstvo zároveň schválilo všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.