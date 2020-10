Staré Mesto ruší vianočné trhy, stromček i adventný veniec však budú

Bratislava 20. októbra (TASR) – Vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí v bratislavskom Starom Meste tento rok nebudú. Dôvodom je zlá epidemiologická situácia súvisiaca s novým koronavírusom a z nej vyplývajúce opatrenia na celoštátnej úrovni. Tradičné trhy tak po hlavnom meste ruší aj centrálna bratislavská mestská časť.



„Do poslednej chvíle sme dúfali, že sa nám tradičnú vianočnú akciu podarí zorganizovať aj tento rok, aj keď len v oklieštenej podobe. No napokon sme dali prednosť zdravému rozumu a zodpovednosti,“ skonštatovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Mestská časť by totiž ani pri malom počte stánkov nedokázala zabezpečiť dodržanie všetkých platných opatrení. Chýbať bude aj klzisko.



Hviezdoslavovo námestie však bude tento rok zdobiť aspoň tradičný vianočný stromček. Termín jeho presného rozsvietenia ešte nie je známy, ako uviedol hovorca mestskej časti Matej Števove, nemalo by to byť neskôr ako 4. decembra, teda pred Mikulášom. Vianočnú atmosféru by mal dotvárať aj adventný veniec. Umiestnený bude na prekrytej 72-metrovej fontáne, ktorá sa tiahne stredom námestia. Zapaľovanie jednotlivých sviec sa uskutoční v súlade s aktuálnymi opatreniami.



Samospráva však vývoj epidemiologickej situácie naďalej pozorne sleduje. „V prípade, že by nastal priaznivý vývoj a prišlo k uvoľneniu opatrení, sme pripravení reagovať a pripraviť aspoň minimalizovanú verziu trhov,“ uviedol pre TASR Števove.



Staromestské vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí sa konajú od 90. rokov 20. storočia. Za ten čas prešli rozličnými zmenami. Pribudli stánky aj klzisko a postupne sa rozšírili na celú plochu námestia.