Bratislavské Staré Mesto sa pripravuje na otvorenie ZŠ

Bratislava 12. februára (TASR) – Bratislavské Staré Mesto sa pripravuje na otvorenie prvého stupňa vo svojich základných a materských školách od budúceho pondelka (15. 2.). Počas víkendu otestuje zamestnancov pôsobiacich v školstve, pripravuje tiež ich očkovanie. Mestská časť zároveň zabezpečila pre učiteľov ochranné prostriedky, a to respirátory FFP2, rúška a ochranné štíty.



"Tento víkend v spolupráci s Biomedicínskym centrom SAV zabezpečujeme PCR testy pre zamestnancov pracujúcich v školstve, v ZŠ aj MŠ. Zároveň v spolupráci s ministerstvom školstva pripravujeme očkovanie našich učiteľov," skonštatovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Mestská časť ubezpečuje, že školy sa na návrat detí pripravili. Každé ráno sa bude deťom merať teplota, rodičia musia mať zároveň negatívny antigénový test. Každá škola má taktiež zriadenú tzv. izolačku pre deti, u ktorých sa objavia príznaky ochorenia, a v tejto miestnosti zotrvajú až do príchodu rodiča či zákonného zástupcu. Okrem toho sa budú priestory škôl denne dezinfikovať, školské kluby sa budú preto zatvárať o 16.00 h.



"Nadviažeme na plnohodnotné vzdelávanie prerušené pred viacerými týždňami. Urobíme tak so všetkou opatrnosťou a rešpektom k vážnosti pandémie. Vzdelanie je dôležité, ale zdravie ešte viac," podotkla Aufrichtová. Situácia v školách bude podľa nej pravidelne monitorovaná.



V Starom Meste zároveň už od 8. februára fungujú všetky materské školy. Nastúpilo do nich okolo 356 z 1161 detí, ich počet sa zvyšuje. Podľa starostky je chorobnosť detí pravidelne monitorová, tak v prípade základných škôl, ako aj pri škôlkach je mestská časť pripravená reagovať na akúkoľvek zmenu.



Otestovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov školských zariadení mestskej časti aj novými testami vyvinutými na Slovensku je súčasťou memoranda o spolupráci medzi Starým Mestom a Biomedicínskym centrom SAV. Jeho predmetom je spolupráca v boji s pandémiou nového koronavírusu. Spolupráca sa týka tiež realizácie vedeckých projektov, ako aj ďalšieho využitia dát získaných pravidelným testovaním obyvateľov na území Starého Mesta.