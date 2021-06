Bratislavské Staré Mesto spúšťa bezplatnú právnu poradňu

Bratislava 15. júna (TASR) – Bratislavské Staré Mesto v rámci pomoci svojim obyvateľom spúšťa bezplatnú právnu poradňu. Fungovať bude každú prvú stredu v mesiaci v priestoroch miestneho úradu na Vajanského nábreží. Prvýkrát svoje brány otvorí v stredu 16. júna. TASR o tom informoval hovorca Starého Mesta Matej Števove.



„Sme mestskou časťou s vysokým podielom obyvateľov v seniorskom veku. Poradňa by mohla pomôcť práve im, no samozrejme, jej služby môže využiť každý obyvateľ Starého Mesta, je otvorená pre všetkých,“ povedala starostka Zuzana Aufrichtová a poukázala na to, že občania často nemajú možnosť alebo nevedia, kde hľadať pomoc a radu pri právnom probléme.



Do právnej poradne sa budú môcť prísť Staromešťania poradiť v majetkovoprávnych záležitostiach, v otázkach právnych vzťahov medzi vlastníkom bytu a správcom bytových domov, respektíve spoločenstva vlastníkov. Poradenstvo sa netýka vypracovania dokumentov, podaní ani zmlúv. „Poradenstvo bude poskytované v rozsahu poskytnutia právnej rady ústne alebo písomne na maximálne 1,5 normostrany,“ spresnila advokátka Barbora Balunová.



Bezplatná právna poradňa je realizovaná v rámci verejnoprospešných aktivít staromestského nefinančného Fondu architekta. Obyvateľom bude k dispozícii prvú stredu mesiaca v čase od 13.00 do 16.00 h.