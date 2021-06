Bratislavské Staré Mesto vstúpi do parkovacej politiky s jednou zónou

Bratislava 23. júna (TASR) - Centrálna bratislavská mestská časť Staré Mesto vstúpi do celomestskej parkovacej politiky zatiaľ s jednou zónou, a to Hlavná stanica - Blumentál. Odsúhlasili to staromestskí miestni poslanci. Na stredajšom brífingu to oznámila starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Zóna bude ohraničená ulicami Pražská, Žabotova, Palárikova, Dobšinského, Smrečianska, Legionárska, Karadžičova, Mlynské Nivy, Ul. 29. augusta, Poľná (v úseku Ul. 29.augusta –Sasinkova), Mickiewiczova, Kollárovo námestie, Námestie 1. mája, Hodžovo námestie a Štefánikova.



"Pokiaľ hlavné mesto dokáže deklarovať, že od januára či marca 2022 bude vedieť pribrať ďalšie zóny, Staré Mesto je pripravené pridávať ďalšie zóny," spresnila starostka. Jednou z možností po konzultácii s odborníkmi je podľa jej slov aj rozširovanie prvej zóny.



Rezidenčné parkovanie v Starom Meste, ktoré bolo spustené v roku 2010, je v súčasnosti vyznačené na viac ako 100 uliciach. Je to polovica staromestských komunikácií, ktoré podľa mestskej časti možno vnímať ako jednu zónu parkovacej politiky. Ďalšiu časť parkovacích miest prevádzkuje súkromná spoločnosť BPS Park.



Mesto Bratislava plánuje spustiť celomestskú parkovaciu politiku v prvých zónach od 1. októbra. Bude to napríklad v Petržalke, v Novom Meste v časti Tehelné pole či v Krasňanoch v Rači. Postupne sa budú pridávať ďalšie zóny. Zoznam zón nie je uzavretý, bratislavské mestské časti môžu navrhovať aj ďalšie lokality, s ktorými sa zapoja do celomestskej parkovacej politiky. Spúšťané budú podľa mesta až po dostatočnej príprave.



V roku 2019 schválené ceny v rámci parkovacej politiky ostávajú nezmenené. Rezident za prvé auto zaplatí na rok 39 eur, za druhé auto 150 eur na rok a za tretie auto 500 eur na rok. Vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v hlavnom meste, budú podľa typu zóny platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Magistrát však dáva možnosť zaviesť aj zľavnené parkovné, napríklad v časoch, keď regulácia parkovania v danej lokalite nie je až tak potrebná.