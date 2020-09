Bratislavské Staré Mesto vyhlási ďalšiu súťaž na prenájom Propelleru

Bratislava 29. septembra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto vyhlási ďalšiu verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestorov budovy kaviarne Propeller na Rázusovom nábreží. Priestory prenajme mestská časť na jeden rok na účel kaviarne a občerstvenia, pričom nájomca musí akceptovať ďalšie podmienky využitia priestorov. Kritériom bude najvyššia ponúknutá výška nájomného. Rozhodli o tom v utorok staromestskí miestni poslanci. Pôjde tak o tretiu obchodnú súťaž, dve predchádzajúce boli v minulosti zrušené.



"Nájomca je povinný akceptovať, že mestská časť bude realizovať v objekte Propeller kultúrne a spoločenské aktivity s možnosťou spolupráce s chránenými dielňami s ambíciou realizovať tieto aktivity na dennej báze," uvádza sa v predloženom materiáli. Okrem účelu nájmu je povinný rešpektovať aj funkčný štýl 30. rokov, v duchu ktorého bol objekt vlani zrekonštruovaný a zariadený. Nájomca môže v priestorov uskutočňovať aj aktivity kultúrneho a spoločenského charakteru, každá však podlieha schváleniu zo stany mestskej časti.



Mestská časť v dôvodovej správe deklaruje, že budovu Propelleru chce zachovať ako svoje ďalšie kultúrne a spoločenské centrum, pričom doplnkovou službou by mohla byť kaviareň a občerstvenie. Počas prvej vlny pandémie v ňom fungovala "vývarovňa" pre seniorov, neskôr bol tiež miestnom stretnutí občanov so starostkou či menších akcií.



Počas diskusie poslanci riešili napríklad to, či kultúry na území mestskej časti nie je veľa, prípadne málo. Jedným chýbala diskusia o koncepcii nakladania s majetkom mestskej časti vrátane využitia predmetného priestoru, ktorá by vyhláseniu obchodnej súťaže predchádzala. Na margo toho poslankyňa Viera Satinská skonštatovala, že sa o tom bavia už niekoľko rokov.



Poslanec Matej Vagač skritizoval návrh s tým, že súťaž nie je dobre nastavená a je "degradáciou" doterajšieho snaženia riešenia územia a budovy, ktorú označil za perlu. Poslancovi Ľubomírovi Boháčovi chýbal širší pohľad na Propeller, ktorý bol v minulosti "iba" servisný objektom na predaj lístkov a poskytovanie informácií a hodnotu vidí v cene nábrežia. Poslanec Damask Gruska sa nechal počuť, že po otvorení obchvatu by sa mala časť dopravy presmerovať zo staromestského nábrežia na Einsteinovu ulicu a na nábreží by sa mala zároveň znížiť maximálna povolená rýchlosť. Poslanec Peter Osuský poznamenal, že sa riešia "galaktické problémy", pričom treba vyriešiť jeden rok.



Súťažné podklady by mali byť zverejnené na webovej stránke mestskej časti, získať ich budú môcť záujemcovia aj osobne v podateľni miestneho úradu, a to od 7. októbra do 6. novembra. Zverejnenie výsledkov sa predpokladá do 20. novembra. Mestská časť si zároveň vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž.