Staré Mesto začne odťahovať zle parkujúce autá vo vlastnej réžii

Bratislava 15. októbra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto začne s odťahovaním áut z komunikácií vo svojej správe, teda ciest III. a IV. triedy, vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. Mestská časť, respektíve jej 100-percentná obchodná spoločnosť Technické služby Starého Mesta, čaká len na dodanie prvého odťahovacieho auta. To by malo byť k dispozícii od konca októbra alebo začiatkom novembra.



"Zámer schválili poslanci ešte na júnovom zastupiteľstve. Odťah, ktorý bol doteraz vykonávaný prostredníctvom súkromnej spoločnosti, začneme realizovať vlastnou technickou službou. Mestská časť tak ako prvá začne odťahovať v zmysle zákona, teda vo vlastnej réžii alebo obcou zriadenou organizáciou," priblížil starosta Starého Mesta Radoslav Števčík, ktorý post opätovne obhajuje.



Odtiahnuté autá skončia na parkovisku na Nábreží arm. generála. L. Svobodu, oproti vchodu do bývalého PKO. Ide o pozemok, ktorý má prenajatý táto obchodná spoločnosť mestskej časti, ktorý je podľa starostu využívaný v súčasnosti na neregulované parkovanie. "Hľadali sme miesto, aby sme to previnilcom nekomplikovali, aby sme ich neposielali na druhý koniec Bratislavy. Ako najvhodnejší sa nám javil tento pozemok," poznamenal Števčík.



Jedno odtiahnutie bude stáť zhruba 85 eur a aj z takto vyzbieraných peňazí sa bude splácať odťahovacie auto. Cena jedného je okolo 120.000 eur. Mestská časť začne odťahovať prostredníctvom jedného takéhoto auta, budúci rok však perspektívne plánuje nákup ďalšieho. O tom, ktoré auto bude odtiahnuté, rozhodne policajt v spolupráci so správcom komunikácie, teda príslušným zamestnancom staromestského miestneho úradu.



Zvyšné tri najväčšie bratislavské mestské časti prevziať odťahovanie áut do vlastnej réžie neplánujú. "Petržalka nevykonáva odťahovanie áut vo vlastnej réžii, ani takúto službu nerobí prostredníctvom súkromnej spoločnosti. V prípade nesprávne zaparkovaných vozidiel kontaktujeme mestskú políciu," uviedla pre TASR Katarína Mrázová z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.



Plne v kompetencii mestskej polície je služba odťahovania áut aj v Ružinove. "V našej mestskej časti nemáme žiadnu takto zazmluvnenú spoločnosť z miestneho úradu. Odťahujú len mestskí policajti," poznamenala hovorkyňa Ružinova Jana Pôbišová. Podobne je to aj v Novom Meste. "Autá, ktoré napríklad nesprávne parkujú, na území mestskej časti odťahuje mestská odťahová služba v spolupráci s mestskou alebo štátnou políciu," doplnil novomestský hovorca Marek Tettinger.