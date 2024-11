Bratislavské Staré Mesto zavádza nové pravidlá pre vjazdy do centra

Bratislava 5. novembra (TASR) - Bratislavské Staré Mesto zavádza nové pravidlá pre vjazdy vozidiel do historického centra. Priniesť majú väčšiu kontrolu nad počtom áut v pešej zóne. Vyplýva to z nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorý v utorok schválilo staromestské miestne zastupiteľstvo. Zmeny majú začať platiť od 1. januára 2025.



"Kľúčové bolo nastaviť vhodný balans medzi bezpečím a pohodlím chodcov, atmosférou srdca Starého Mesta a nevyhnutnými vjazdmi vozidiel," skonštatoval starosta Starého Mesta Matej Vagač.



Nové VZN je koncipované podľa jednotlivých prípadov, respektíve žiadateľov. Zároveň nové pravidlá detailne upravujú sadzby na základe kategórie vozidla a účelu vstupu (zásobovanie, technický servis, havarijné služby) vrátane rozdielov medzi vozidlami do 3,5 tony a nad 3,5 tony. Stanovená je tak napríklad aj sadzba za denný vstup napríklad pre remeselníkov či pre sťahovanie, avšak s časovým obmedzením.



Istá zmena čaká napríklad zásobovanie a kuriérske služby, ktoré budú mať pevne stanovený čas. "Aby mohli aj počas dňa zásobovať zónu historického centra, vybudovali sme štyri drop-off zóny, kde môžu tovar odovzdať alebo naložiť, napríklad na vozík," poznamenal vicestarosta Starého Mesta Petr Skalník.



Mestská časť venuje pozornosť aj občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí síce v historickom centre nebývajú, ale pracujú tam. Nové pravidlá preto počítajú aj so zabezpečením si dovozu alebo odvozu na pracovisko.



Isté zmeny pravidiel pri vjazdoch čakajú i diplomatické misie. Tie so sídlom v historickom centre bez vlastného miesta na parkovanie môžu do pešej zóny počas dňa vstúpiť síce viacnásobne, ale na obmedzený čas. Týmto spôsobom chce samospráva zredukovať počet áut "doslova parkujúcich na hlavných ťahoch pešej zóny".



Nové VZN počíta taktiež so systémom sankcií spresnených rozhodnutím starostu. Ak fyzická alebo právnická osoba trikrát poruší pravidlá, povolenie na vstup do historického centra mesta jej bude odobraté.



Nový elektronický systém mestskej časti zároveň poskytuje nielen kontrolu samotného vjazdu, ale aj čas strávený v historickom centre mesta.