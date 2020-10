Staré Mesto zvažuje vianočné trhy, má viacero teoretických alternatív

Bratislava 2. októbra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto zvažuje organizovanie tohtoročných Staromestských vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí, avšak iba za predpokladu, že nebudú porušené žiadne z protiepidemických opatrení v súvislosti s novým koronavírusom. S najväčšou pravdepodobnosťou by sa konali v obmedzenej forme, čo sa rozsahu i trvania týka.



„Pracujeme s viacerými zatiaľ teoretickými alternatívami,“ uviedol pre TASR hovorca Starého Mesta Matej Števove. Jednou z nich je napríklad možnosť, že by boli trhy oplotené, s viacerými kontrolovanými vstupmi/výstupmi. Zvažuje sa tiež zmena v rozložení stolov a prestrešení určených na konzumáciu zakúpených jedál a nápojov. „Riešime možnosti rozmiestnení stojanov s dezinfekciou a umiestnení navádzacích pomôcok pre dodržiavanie rozstupov,“ priblížil Števove.



Mestská časť zároveň pripúšťa aj možnosť, že trhy sa tento rok neuskutočnia. K takémuto kroku pristúpil aj bratislavský magistrát v súvislosti s vianočnými trhmi na Hlavnom a Františkánskom námestí. „Ak by malo byť ich konanie sa v rozpore s hygienickými nariadeniami, respektíve protiepidemickými opatreniami, tak sa konať tento rok nebudú,“ poznamenal Števove. Mestská časť však zatiaľ výberové konanie na prenájom stánkov z dôvodu neustále sa meniacej situácie nevypísala.



Devínska Nová Ves na svojej webovej stránke v súvislosti s Vianocami informuje o možnosti prihlásenia sa na predaj na podujatí Vianočná ulička. Jubilejné desiate podujatie by sa malo konať na Hradištnej ulici od 2. do 5. decembra, elektronické prihlášky je možné posielať do konca októbra. „Vyhradzujeme si právo na zrušenie podujatia v prípade zavedenia nových opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s ochorením COVID-19,“ upozorňuje samospráva.