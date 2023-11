Staromestská knižnica robí zbierku oblečenia pre ľudí bez domova

Bratislava 7. novembra (TASR) - Staromestská knižnica v Bratislave organizuje zbierku oblečenia pre neziskovú organizáciu DePaul Slovensko, ktorá sa venuje pomoci ľuďom bez domova. Tretí ročník zbierky sa koná od stredy (8. 11.) do 18. novembra. TASR o tom informovala Lenka Čechvalová z referátu marketingu knižnice.



Priblížila, že ľudia môžu nosiť pánske zimné oblečenie - nohavice, bundy, kabáty, ponožky, čiapky, šály, rukavice. "Oblečenie musí byť čisté a zachované. Prosíme, nenoste oblečenie a doplnky, ktoré nie sú na zozname," doplnila Čechvalová.



Podotkla, že veci môžu nosiť do Staromestskej knižnice na Blumentálskej 10/a. Ľudia, ktorí sa zapoja do zbierky, získajú podľa jej slov okrem dobrého pocitu aj možnosť sa stať za dve eurá čitateľom knižnice.