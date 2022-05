Bratislavská zóna Hlavná stanica - Blumentál sa zapája do PAAS

Bratislava 24. mája (TASR) – Bratislavský parkovací asistent (PAAS), kde platí mestská parkovacia politika, sa od stredy (25. 5.) rozšíri o zónu Hlavná stanica – Blumentál v Starom Meste. Ide o rozsiahlu zónu, ktorú ohraničujú ulice Štefánikova, Jaskov rad, Legionárska, Karadžičova a Ulica 29. augusta. Po novom rezidenti zaparkujú len s parkovaciu kartou, nerezidenti v čase regulácie, teda od 8.00 h do polnoci len po zaplatení hodinového parkovného. Na utorňajšom brífingu o tom informovali predstavitelia mesta.



"Dôležité je, že parkovanie je už len na vyznačených parkovacích miestach. Nedá sa teda odparkovať kdekoľvek, na chodníku, na priechode, na zeleni, v dvoch radoch a blokovať druhé auto," povedal splnomocnenec primátora pre parkovaciu politiku Peter Herceg.



K dispozícii bude vodičom okolo 3000 legálnych parkovacích miest vrátane tých na Americkom námestí a Floriánskom námestí, ktoré mesto získalo späť od súkromníkov, či v podzemnom parkovacom dome na Námestí Martina Benku. Rezidenti na nich zaparkujú len s parkovacou kartou, nerezidenti zaplatením hodinového parkovného. Pri tejto zóne v centre mesta pôjde o dve cenové pásma v závislosti od "atraktívnosti" ulice, cena za hodinové parkovanie tak bude 1,5 eura alebo dve eurá.



Hlavné mesto ubezpečuje, že vodičov nebude v prvých dňoch automaticky pokutovať. Pri prvom priestupku, teda keď budú parkovať bez zaplatenia parkovného, prípadne, ak budú mať parkovné zaplatené, ale parkovať budú mimo vyznačených parkovacích miest, budú upozorňovaní žltými nálepkami. Až pri opakovanom porušení pravidiel môžu dostať pokutu 78 eur, prípadne 50 eur, ak ju zaplatia do dvoch týždňov.



Pravidlá parkovania v staromestskej zóne majú byť kontrolované dvakrát za deň. Parkované bude možné zaplatiť cez mobilnú aplikáciu, prípadne u parkovacích asistentov. Časom by mali pribudnúť parkovacie automaty, ktorých dodávka pre aktuálnu situáciu bude meškať. Objaviť by sa mohli v júni i júli.



"Nie je to apel len na rezidentov, ale aj na návštevníkov, ktorí si budú musieť zvyknúť na to, že v zóne, kde doteraz parkovali zadarmo, budú musieť za parkovanie platiť," odkázal primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že zrekonštruovaná pre peších bude Krížna ulica, kde bolo doteraz možné parkovanie na chodníku.



Prvými troma lokalitami, kde začal od 10. januára systém platiť, boli Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Od 23. marca je zaradená lokalita Starý Ružinov – východ, od 3. mája lokality Starý Ružinov - západ a zóna 500 bytov. Ďalšia ružinovská lokalita, a to Nivy, v časti Svätoplukova – Košická, by sa mala začleniť 15. júna. V júni je v pláne zapojenie časti Košická – Miletičova – Prievozská a na prelome júna a júla Ružová dolina (obe v Ružinove).