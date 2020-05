Starosta M. Chren podal podnet, dôvodom je vývoz z nelegálnej skládky

Bratislava 27. mája (TASR) – Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren má fotodokumentáciu, ktorá by mala potvrdzovať, že z nelegálnej skládky v Ivanke pri Dunaji v okrese Senec (katastrálne územie Farná) sa vyvážal nebezpečný odpad na výstavbu rýchlostnej cesty v rámci D4/R7 medzi Slovnaftom a Dunajom na území Ružinova. Starosta už v tejto veci dal podnet na orgány činné v trestnom konaní. Chren o tom informoval spolu s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Jurajom Drobom, s ktorým chce zvážiť ďalší spoločný postup.







"Počas víkendu som dostal anonymne obálku s dokumentmi, ktoré majú preukazovať, že počas uplynulého mesiaca mali desiatky kamiónov vyvážať nebezpečný odpad zo skládky do Ružinova. Spracoval som list a spolu s fotodokumentáciou som ho poslal orgánom činným v trestnom konaní aj orgánom ochrany životného prostredia v Bratislavskom kraji," uviedol Chren.



Starosta zároveň pripustil, že pravdivosť fotodokumentácie, ktorá má zachytávať desiatky nákladných áut ešte v posledný aprílový týždeň, overiť nevie, podľa neho však dokumenty pôsobia veľmi hodnoverne. "Sú na nej zachytené konkrétne autá, ktoré patria konkrétnym firmám, s konkrétnymi štátnymi poznávacími značkami. Všetky z nich mali prinajmenšom porušiť zákaz vjazdu na cestu, ktorá ku skládke vedie," poznamenal Chren.



Šéf BSK Juraj Droba opätovne označil predmetnú nelegálnu skládku, ktorá mala zároveň znečistiť podzemné vody, za ekologickú velezradu. "Aj keď riešenie nie je v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja, nemôžem zostať ticho. Som nahnevaný, a to hlavne preto, lebo k poškodzovaniu dochádzalo systematicky, dlhodobo, nie je to nejaká náhoda, jednorazové vysypanie pár nákladných áut. Išlo o cielenú činnosť," skonštatoval Droba. Poukázal na to, že nebezpečné skládky sa riešia až vtedy, keď vznikne reálny problém, tento postup považuje za nedostatočný. Apeluje preto na prevenciu, aby bolo možné vyhnúť sa škodlivým vplyvom environmentálnych skládok na životné prostredie.



Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) spoločne s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO) ešte minulý týždeň informovali o tom, že odpad z nelegálnej skládky v Ivanke pri Dunaji v katastrálnom území časti Farná znečistil podzemné vody. Ukázal to podľa nich znalecký posudok z uskutočňovaného vyšetrovania. Šéf envirorezortu tvrdí, že znečistenie je veľmi vážne, a šokovalo ho zloženie jedov, ktoré sa na skládke našli. Budaj a ani Mikulec však nechceli povedať, čo sa v podzemnej vode presne našlo. Argumentovali živým vyšetrovaním. Slovenská inšpekcia životného prostredia má presondovať aj okolie skládky a zistiť, ako a kde sa až šíri znečistenie.



OZ Triblavina, ktoré ako oznamovateľ trestnej činnosti skládkovania nepovoleného odpadu nahliadlo do vyšetrovacieho spisu, TASR informovalo o tom, že v troch odberných miestach na území skládky bolo identifikovaných až 68 rôznych nebezpečných látok vrátane pesticídov. Okrem toho z 28 odobratých vzoriek bolo 25 pozitívnych na prítomnosť azbestu, čo pravdepodobne dokazuje jeho zhromažďovanie, alebo dokonca predrvovanie. "Koncentrácia karcinogénnej látky benzo(a)pyrén 27-krát prekračuje povolený limit," upozornilo združenie.