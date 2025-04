Starosta Vajnôr víta plány na výstavbu novej národnej nemocnice

Bratislava 29. apríla (TASR) - Starosta bratislavských Vajnôr Michal Vlček víta, že práve vo Vajnoroch by mohla vzniknúť nová národná nemocnica. Mestskú časť považuje za ideálnu lokalitu pre koncovú nemocnicu, aj čo sa dostupnosti týka. Deklaruje pripravenosť rokovať so štátnymi orgánmi a poskytnutie maximálnej súčinnosti. Konštatuje to na sociálnej sieti.



„Už dlhodobo deklarujeme, že Vajnory spĺňajú všetky predpoklady na umiestnenie takejto kľúčovej zdravotníckej aj vzdelávacej inštitúcie. Vrátane výbornej dostupnosti cez diaľnicu, letisko či budúci tunel Karpaty,“ podotýka Vlček.



Ak bude projekt dobre zvládnutý, môže sa podľa neho stať impulzom na riešenie viacerých kľúčových otázok. Od investícií do dopravnej a technickej infraštruktúry mestskej časti a jej okolia, cez nové pracovné miesta a investície po rozvoj školstva a výskumu. „Vzhľadom na súčasný stav slovenského zdravotníctva ide o krok, ktorý je nielen vítaný, ale aj nevyhnutný,“ zdôrazňuje Vlček. Potrebná je podľa neho širšia odborná diskusia.



Avizované plány vníma pozitívne aj starosta Rače Michal Drotován, ktorý sa so starostom Vajnôr dlhodobo snažil, aby lokalita Na pántoch/Rybničná bola „v hre“. Pozitívom je to pre obyvateľov oboch mestských častí. Projekt má však podľa neho zatiaľ veľa otáznikov.



„Keďže ho plánujú stavať cez Ministerstvo obrany SR, tak tam nepôjde o štandardný povoľovací proces. A tiež nie je jasné, či projekt bude spadať pod EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) a v akej forme,“ podotýka Drotován.



Samosprávy bude podľa neho zaujímať v prvom rade plánovaná dopravná obslužnosť (autá, sanitky, verejná doprava, zásobovanie), ako aj to, či je šanca, že sa bude riešiť aj predĺženie električkovej trate do navrhovaného areálu. Zdôrazňuje, že projekt takého rozsahu musí mať kvalitné dopravné napojenie. „Ide o oblasť s vysokou spodnou vodou, takže sú očakávané aj zvýšené náklady na zakladanie stavby,“ pripomína Drotován s tým, že sa uvidí, „ako a či sa projekt bude realizovať.“



V bratislavských Vajnoroch, na pozemku ministerstva obrany, by sa mala vybudovať nová Národná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika. Výstavba nemocnice má byť financovaná z plánu obnovy, dvoch percent výdavkov na obranu a menšej miere z verejného rozpočtu. Začať chcú stavať ešte tento rok.