Starosta Vrakune M. Kuruc apeluje na zodpovedné správanie k prírode

Bratislava 9. apríla (TASR) – Starosta bratislavskej Vrakune Martin Kuruc upozorňuje na množstvo neporiadku a odpadkov hromadiacich sa na niektorých miestach na území mestskej časti. Apeluje preto na ľudí, aby sa správali zodpovedne a neboli ľahostajní k životnému prostrediu ani v čase pandémie nového koronavírusu.



"Ľudia, prosím, nebláznite. Máme dosť iných problémov, ekonomika ide prudko dole, nebude na opravy ciest, chodníkov, údržbu budov a my musíme míňať množstvo financií na odstraňovanie 'bordelu' po nezodpovedných susedoch," píše Kuruc na sociálnej sieti. Poukazuje pritom na fakt, že veci je možné odniesť do zberného dvora, prípadne počas aktuálneho jarného upratovania aj do pristavených kontajnerov. Termíny a miesto pristavenia sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti.



Starosta priznáva, že chytiť nezodpovedných ľudí býva často problém. "Prosím všetkých tých, čo im záleží na našej prírode, nafoťte tých, čo ten neporiadok robia a pošlite mi fotografie. Pokuta ich neminie a aj na nástenke hanby budú visieť," vyzýva Kuruc.



Výzvu na dodržiavanie čistoty a poriadku zverejnila mestská časť na webe, týka sa taktiež udržiavania poriadku okolo kontajnerových stanovíšť. Samospráva v tejto súvislosti tiež upozorňuje, že na tieto miesta nepatrí ani nábytok či drobný stavebný odpad z rekonštrukcie bytu. Dôraz kladie aj na zákaz vytvárania čiernych skládok v okolí verejných priestorov, v lese, lesíkov a na poľných cestách.