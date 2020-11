Zuzana Aufrichtová odmieta obvinenia súvisiace so ZŠ na Hlbokej ceste

Bratislava 16. novembra (TASR) – Starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová odmieta dezinformácie súvisiace so Základnou školou na Hlbokej ceste 4. Správy o tom, že má s budovami a majetkami školy developerské zámery, či obvinenia o zanedbávaní kontroly fungovania školy, sú podľa nej založené na nepravdách a nepoznaní kompetencií a právomocí mestských častí.



„Žiadny starosta mestskej časti nemá kompetencie vykonať právne úkony predaja či prevodu vlastníckych práv bez súhlasu hlavného mesta," uviedla vo svojom stanovisku staromestská starostka.



Na liste vlastníctva takmer všetkého majetku bratislavských mestských častí je podľa nej ako vlastník uvedené hlavné mesto. Na základe štatútu o hlavnom meste a zverovacích protokolov majú tento majetok mestské časti iba zverený do správy, a to bez akejkoľvek možnosti odpredávať ho či s ním nakladať bez súhlasu mesta.



„Je preto jasné, že tu nejde ani tak o dezinformácie, ako skôr o vyložené lži, ktoré navyše úplne ignorujú skutočnosť, že starosta mestskej časti obchodovať s mestskými majetkami jednoducho nemôže," podotkla Aufrichtová.



Šírenie takýchto neprávd sa podľa nej dá vnímať aj ako poškodzovanie dobrého mena a mestská časť bude nútená sa brániť. Starostka taktiež poukazuje, že bez súhlasu troch pätín poslancov zastupiteľstva sa žiadny prevod nehnuteľnosti realizovať nedá.



Na margo obvinení o zanedbávaní kontroly fungovania školy starostka deklaruje, že mestská časť rieši problémy na škole riadne a v súlade so zákonom. „Vyzerá to tak, že niekomu veľmi záleží na tom, aby sa vytvoril dojem, že úroveň základnej školy upadá," uviedla Aufrichtová s tým, že to nie je pravda. Dôkazom je podľa nej aj to, že sa škola v minulom roku zapojila do programu finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy FinQ a patrila k najúspešnejším.



V uplynulom období bola na škole realizovaná kontrola Štátnou školskou inšpekciou a v súčasnosti prebiehajú iné kontroly. Samospráva deklaruje, že výsledky kontrol budú po ich skončení a vyhodnotení zverejnené.



Starostka tvrdí, že je v záujme všetkých, aby si ZŠ na Hlbokej ceste udržala vysokú úroveň a možné to bude iba vtedy, ak sa rodičia žiakov a zamestnanci školy zhodnú na tom, že ich prvoradým poslaním je výchova a vzdelávanie detí.