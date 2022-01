Stav Hodžovho námestia je podľa Bratislavy neudržateľný, avizuje zmeny

Bratislava 19. januára (TASR) - Aktuálny stav Hodžovho námestia v centre Bratislavy pri Prezidentskom paláci je podľa hlavného mesta neudržateľný. Poukazuje pritom na poškodenú dlažbu, zlý stav betónových obrúb kvetináčov či zatekanie do podchodu. Problém je podľa samosprávy potrebné riešiť čo najskôr, preto avizuje na jar sadu jednoduchých dočasných úprav.



Hodžovo námestie je jedným z najvýznamnejších verejných priestorov Bratislavy, podľa mesta však vôbec nie je využitý jeho potenciál. "Chceme, aby toto námestie bolo skutočne reprezentatívne a živé, a to môže zabezpečiť iba kvalitná architektonická súťaž. Príprava takejto súťaže a následná realizácia však vyžadujú dlhý čas, až v horizonte rokov," skonštatoval bratislavský primátor Matúš Vallo.



Spoločne s mestským Metropolitným inštitútom Bratislavy pripravuje magistrát na jar na námestí zlepšenia, a to do času veľkej, komplexnej revitalizácie na základe architektonickej súťaže. Betónové obruby chce mesto nahradiť novými kvetináčmi. Rastliny, ktoré sú perspektívne, presadí na iné vhodné stanovištia a odumierajúcu zeleň v apríli nahradí 90 novými stromami a trvalkovou zeleňou.



"Námestie spríjemnia najmä okrasné stromy, vhodné pre mestské podmienky, vďaka ktorým na námestí vzniknú miesta s príjemným tieňom. Vysadíme tu javory, muchovníky, hraby, liesky turecké, jaseňovce a tiež ambrovníky," spresnil Vallo. Pribudnúť má tiež zhruba 30 "bratislavských" lavičiek a desať košov, čím sa má celý mobiliár zjednotiť. Okrem odstránenia betónových obrúb, slúžiacich ako kvetináče, opravia poškodenú a doplnia chýbajúcu dlažbu.



Návrh podporuje priechodnosť územia a tiež ponúka lepší prístup zo spodnej časti námestia. "Vytvorenie zelených ostrovov podporí intimitu prostredia, pričom zachováva bezpečnosť a prehľadnosť v území," deklaroval primátor. Už minulý rok na Hodžovom námestí mesto opravilo a zmodernizovalo fontánu Planéta mieru, zazelenali dopravný ostrovček na Štefánikovej ulici.



Súčasná podoba Hodžovho námestia vznikla v roku 1981, keď sprevádzkovali mimoúrovňovú križovatku s podchodom. Námestie pred barokovým Prezidentským palácom má výraznú osovú dispozíciu. Hlavná kompozičná os vychádza z paláca a práve na tejto osi je umiestnená aj kruhová fontána Planéta mieru.