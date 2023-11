Stavebný úrad v Petržalke by mal vydať rozhodnutie pre Nové Domino

Bratislava 9. novembra (TASR) - Stavebný úrad v bratislavskej Petržalke by už čoskoro mohol vydať rozhodnutie v prípade projektu Nové Domino na Jasovskej ulici. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Projekt má nahradiť dlhoročne rozostavaný skelet pôvodného projektu Domino.



"Čoskoro bude vydané rozhodnutie o nariadení odstránenia časti stavby a na dokončenie stavby," skonštatovala Halašková.



Projekt Domina získal súhlasné záväzné stanovisko mesta v roku 2008 a v roku 2011 mestská časť tomuto projektu vydala stavebné povolenie. Obyvatelia priľahlých bytoviek sa voči projektu ohradili, stavba bola následne zastavená. Investor ponúkol niekoľko upravených návrhov projektu. Mesto vyhodnotilo, že projekt, ktorý bol na stole v roku 2019, nebol v súlade s územným plánom, a vydalo nesúhlasné záväzné stanovisko.



V roku 2021 vydalo mesto k prepracovanému projektu Nového Domina súhlasné stanovisko. Primátor Bratislavy Matúš Vallo vtedy poznamenal, že ide o dosiahnutie najlepšieho možného kompromisu, odmietnutie upraveného projektu by riešenie definitívne oddialilo. V porovnaní s predchádzajúcim došlo k zmene pri odstupe od existujúcich bytových domov, počte podlaží i počte bytov, čím je podľa primátora v súlade s územným plánom. Pozemok patrí developerovi, ktorý na ňom vykonáva pravidelné kontroly a územie čistí od náletových drevín v primeranom rozsahu.