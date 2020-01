Stavebný úrad Ružinov vydal stavebné povolenie pre Nové Apollo

Bratislava 31. januára (TASR) – Stavebný úrad v bratislavskom Ružinove vydal stavebné povolenie pre projekt Nové Apollo. Povolenie zatiaľ nie je právoplatné, je voči nemu možné odvolať sa do 15 dní. Informuje o tom mestská časť na svojej webovej stránke. Nový objekt má nahradiť biznis centrum Apollo 1 na Prievozskej ulici, ktorému hrozilo zrútenie.



Developer HB Reavis v súčasnosti pokračuje na základe búracieho povolenia v postupnom rozoberaní celej budovy Apollo 1. Prípravná a čistiaca fáza asanácie pozostáva z postupného odstraňovania vnútorných priečok, kabeláže, rozoberania zariadení a vstavaného nábytku. Postupne tiež odstraňujú technológiu zo strechy a okná. Búracia fáza je viditeľná v súčasnosti zo strany Mlynských nív.



Investor zároveň od začiatku recykluje materiály, každý z nich je skladovaný a odvážaný osobitne. Zrecyklovať by mal takmer všetko. Niektoré veci poskytol napríklad OZ Cvernovka, ktorému odovzdal dvere, zárubne či serverové racky. Recykluje tiež kovy - meď, hliník či oceľové konštrukcie, ale tiež sklo, kamenné dlažby, štrk zo strechy, technologické zariadenia, káblové rozvody či betón, ktorý sa dá napríklad rozdrviť a použiť na stavbu chodníkov.



V roku 2015 zistili v biznis centre Apollo 1 problémy so statikou objektu, ktoré boli také závažné, že budovu bolo potrebné uzatvoriť a prestať používať. Medializované informácie v tom čase hovorili o preťažení budovy na viacerých miestach o 50 percent, na jednom mieste až o 250 percent. Vlastník centra pôvodne uvažoval o tom, že po realizácii potrebných stavebnotechnických opatrení obnoví jeho prevádzku začiatkom roka 2016.



Následné statické posudky však preukázali závažné poškodenie statiky objektu a odporučili objekt asanovať. Stavebný úrad v Ružinove prijal žiadosť o asanáciu v polovici septembra 2018. Tá bola v septembri a októbri doplnená a po doručení všetkých podkladov oznámil stavebný úrad v polovici októbra 2018 začatie konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad v Ružinove vydal koncom januára 2019 búracie povolenie. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia prijal stavebný úrad začiatkom septembra 2019.