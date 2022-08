Strany rokujú o možnej kandidatúre R. Kusého na primátora Bratislavy

Bratislava 3. augusta (TASR) - Viaceré strany rokujú so starostom bratislavského Nového Mesta Rudolfom Kusým o jeho možnej kandidatúre na post primátora Bratislavy v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách. Potvrdili to pre TASR. Okrem strany Dobrá voľba a Umiernení, ktorej je Kusý členom predsedníctva, ho podporuje aj hnutie Sme rodina. Rokovanie s ním potvrdilo i KDH. Novomestský starosta na otázky TASR zatiaľ nereagoval. Na možnú kandidatúru Kusého upozornil v utorok (2. 8.) Denník N.



Podľa Dobrej voľby a Umiernených si Bratislava zaslúži, aby primátor vzišiel z ozajstnej súťaže silných kandidátov. Kusého považuje za skúseného, kvalitného a overeného komunálneho politika s konkrétnymi výsledkami. "Rudolfa Kusého považujeme za najvhodnejšieho kandidáta do takejto súťaže a sme radi, že to takto vnímajú aj ďalší," uviedla pre TASR strana.



Rokovanie s Kusým v otázke jeho kandidatúry na šéfa hlavného mesta potvrdilo aj mimoparlamentné hnutie KDH. "Vzhľadom na to, že nie sú uzavreté, je o výsledku či podrobnostiach predčasné hovoriť," povedala pre TASR hovorkyňa KDH Lenka Halamová. Rokovania prebiehajú v súčasnosti aj s hnutím Sme rodina. "Pán Kusý má našu podporu," skonštatovalo tlačové oddelenie Sme rodina.



Rokovania na tému volieb primátora Bratislavy potvrdilo aj hnutie OĽANO. "Momentálne prebiehajú záverečné rokovania, budeme informovať po ich skončení," poznamenal pre TASR mediálny tím hnutia. O podpore kandidáta na primátora hlavného mesta rokuje aj strana Za ľudí. "Pre nás je dôležitá profesionalita, ktorá zlepší služby a infraštruktúru pre občanov Bratislavy," uviedla strana v stanovisku pre TASR.



Svoj post v tohtoročných voľbách chce obhájiť aj súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý je zároveň predsedom novej mestskej strany Team Bratislava. Tá spoločne so stranou SaS a hnutím Progresívne Slovensko vytvorila predvolebnú koalíciu. Zatiaľ jediným oficiálnym vyzývateľom Valla je niekdajší krajský predseda hnutia Republika v Bratislavskom kraji Miroslav Heredoš, ktorý chce kandidovať ako nezávislý.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa už uskutočňuje a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.