Súkromná pláž na Zlatých pieskoch by sa mala odstrániť

Bratislava 16. marca (TASR) – Súkromná pláž so zázemím, ktorá koncom roka 2019 vyrástla na Zlatých pieskoch na území bratislavského Ružinova, by sa mala odstrániť. Vyplýva to z rozhodnutia Okresného úradu (OÚ) Bratislava, ktorý v tomto prípade potvrdil rozhodnutie miestneho stavebného úradu. Pre TASR to uviedla Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu.



"Okresný úrad odvolanie zamietol a potvrdil rozhodnutie mestskej časti. Proti tomuto rozhodnutiu sa už odvolať nedá," povedala Tóthová.



Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby podpísal starosta Ružinova Martin Chren vlani na jeseň. Podľa stavebného úradu ide o čiernu stavbu bez akýchkoľvek povolení, ktorá nespĺňa základné hygienické ani bezpečnostné požiadavky. Stavba vyvolala rozruch a bráni voľnému prechodu po brehoch jazera.



Starosta zdôraznil, že mestská časť nevydala pre túto stavbu žiadne povolenie. Odmietol tiež tvrdenia, že nejde o stavbu, ale o mobilný bioprojekt. Stavebný zákon podľa neho jasne definuje, čo stavba je. "Ide preukázateľne o stavbu, aká si v danom území vyžaduje aj územné rozhodnutie a súhlas magistrátu. Nič z toho nedoložila a ani sa nepokúsila získať," poznamenal vtedy Chren.



Stavba je zároveň podľa úradu nebezpečná pre ľudí a životné prostredie. Podľa starostu nemá revízie elektrických rozvodov, terasa nemá zábradlie či projekt požiarnej ochrany. Stavebník na otázky TASR doteraz neodpovedal.