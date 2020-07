Svoje brány pre návštevníkov otvára bratislavské kúpalisko Mičurin

Bratislava 7. júla (TASR) – V Bratislave otvára v utorok svoje brány pre návštevníkov kúpalisko Ekoiuventa, známe aj ako kúpalisko Mičurin na Búdkovej ceste v Starom Meste. V prípade priaznivého počasia bude otvorené každý deň vrátane víkendov a sviatkov až do 15. septembra. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Návštevníkom bude k dispozícii bazén dlhý 20 metrov a široký sedem metrov, záujemcovia si budú môcť prenajať plastové ležadlo. Chýbať by nemali ani bufetové automaty, pre najmenších pripravia detské ihrisko a minibazéniky. "Na bezpečnosť budú dohliadať vyškolení plavčíci, ktorí v prípade potreby poskytnú kvalifikovanú prvú pomoc," približuje rezort školstva s tým, že je zabezpečený tiež bezbariérový prístup mamičiek s kočíkmi.



Kúpalisko otvoria denne od 9.00 h do 19.00 h, potrebné informácie aktualizuje na profile na sociálnej sieti. Prevádzkovateľom kúpaliska je Slovenský inštitút mládeže, štátna inštitúcia riadená rezortom školstva.