Takmer polovica áut, ktoré magistrát využíva, je starších ako 12 rokov

Bratislava 17. decembra (TASR) – Mesto Bratislava chystá obnovu vozidlového parku. Vyhlásilo preto súťaž na uzatvorenie rámcovej zmluvy na dodanie 38 osobných automobilov za celkovo predpokladaných 700.882 eur bez DPH. Dôvodom je podľa magistrátu najmä zastaranosť existujúceho vozidlového parku, ale aj zabezpečenie áut potrebných na činnosť novovybudovaného mestského komunálneho podniku a mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Magistrát tvrdí, že dlhodobejšie plánoval obnovu zastaraného vozidlového parku. "Takmer polovica áut zo všetkých vozidiel, ktoré v súčasnosti využíva, je starších ako 12 rokov a najazdených majú v priemere cez 207.000 kilometrov. Ide pritom o autá, ktoré sa využívajú najmä pri správe a údržbe ciest či zabezpečení čistoty mesta," spresnil Bubla.



Bratislava sa v obstarávaní spojila s mestskou spoločnosťou OLO, ktorá rovnako potrebuje obnoviť časť vozidlového parku na zabezpečenie svojej činnosti a zlepšenie údržby mesta. Cieľom takéhoto spojenia dvoch subjektov je podľa magistrátu dosiahnuť čo najväčšiu úsporu z rozsahu. "Ďalším opatrením, ktorým mesto sleduje získanie lepších cenových ponúk, je rozdelenie zákazky do šiestich samostatných častí. Vytvára to predpoklady na to, aby v každej časti uspela tá najvýhodnejšia ponuka a zároveň sa tak vyhýbame prípadným situáciám, ak by sa úspešný dodávateľ usiloval ponúkanú nízku cenu za jeden typ vozidla vynahradiť vyššou cenou za iný typ," podotkol Bubla.



Výsledkom vyhlásenej súťaže má byť uzatvorenie rámcovej dohody na dodávku motorových vozidiel. Mesto a OLO súťažia dodanie maximálne 20 osobných automobilov nižšej triedy s hybridným pohonom. Odhadovaná cena je 257.158 eur bez DPH. V ďalšej časti obstarávania je dodanie maximálne piatich osobných automobilov strednej triedy s hybridným pohonom za odhadovaných 91.300 eur.



Nakúpiť plánujú aj maximálne tri osobné automobily SUV 4x4 s hybridným pohonom za predpokladaných 80.091 eur bez DPH. Obstarávajú aj maximálne šesť viacúčelových dodávok za predpokladaných 138.876 eur bez DPH, ďalej tri osobné automobily 4x4 limuzína za odhadovaných 104.956 eur bez DPH či osobný automobil SUV 4x4 za predpokladaných 28.500 eur bez DPH. Dĺžka trvania zákaziek vo všetkých častiach obstarávania je dva roky.



Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody. Ponuky k tendru sa majú otvárať 15. januára 2020. Kritériom vyhodnocovania ponúk bude najnižšia cena za jedno vozidlo. "Keďže výsledkom súťaže bude uzatvorenie rámcovej dohody, hlavné mesto ani OLO nie sú povinní objednať a odobrať všetky vozidlá. V každom prípade už z podmienok súťaže je zrejmá snaha o značnú úsporu," podotkol Bubla.