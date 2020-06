Termín otvorenia novej Stanice Nivy posunuli na koniec budúceho leta

Bratislava 26. júna (TASR) – Novú autobusovú stanicu na Mlynských nivách v Bratislave, ktorú aktuálne stavia developer HB Reavis, neotvoria na jeseň tohto roka a ani na jar budúceho roka. Termín otvorenia Stanice Nivy aktuálne stanovil investor na koniec leta 2021. Pre TASR to potvrdil developer s tým, že týmto rozhodnutím reflektuje situáciu na retailovom trhu, ako aj dynamiku a vývoj stavebných prác na projekte, ktorých časový plán bol pozmenený dosahom pandémie nového koronavírusu.



Šéf HB Reavis na Slovensku René Popík tvrdí, že aj napriek zložitému obdobiu sa všetky spolupráce prehĺbili a v súčasnosti už približne tri štvrtiny centra poznajú svojich nájomníkov.



„Ani jeden z našich partnerov z projektu nevystúpil. Práve naopak, všetci potvrdzujú svoj záujem a maximálne uvítali posun otvorenia. Dokonca aj počas obdobia 'lockdownu' sa nám podarilo podpísať niekoľko zaujímavých kontraktov zo segmentu módy. Túto novú situáciu vnímame ako príležitosť," vyhlásil.



Posunutie termínu otvorenia stanice podľa Popíka dáva väčší priestor na prepojenie projektu s online prostredím. Možnosť vidí aj v tom, ako posunúť Stanicu Nivy a priniesť na trh riešenia novej generácie. „Plánujeme projekt, ktorý obstojí nielen skúšku času, ale bude pripravený aj na nové hygienické štandardy," podotkol.



Na stavbe stanice sa aktuálne realizujú práce, ktoré boli v minulých mesiacoch v zmenenom režime, no v súčasnosti sa už dostávajú do normálu. Dokončené boli podľa developera všetky oceľové konštrukcie, ktorých je aktuálne viac ako 4000 ton.



„Stavba je takmer uzavretá, svetlíky, vďaka ktorým budú priestory plné prirodzeného denného svetla, sú dokončené, rovnako aj strešný plášť," podotkol investor. Na streche stanice už prebiehajú práce spojené s budovaním oddychových zón. V interiéroch sú takmer už hotové vnútorné priečky. „Kladieme podlahy v pasážach, montujeme podhľady a sklené zábradlia," poznamenal developer.



Novú autobusovú stanicu plánoval investor dokončiť v roku 2020. Stanica má byť kombináciou medzinárodného autobusového terminálu, nákupného centra, tržnice a výškovej administratívnej budovy. Výstavba projektu Stanica Nivy sa začala v máji 2017 prácami na administratívnej budove Nivy Tower. Asanačné práce na mieste starej autobusovej stanice sa začali v októbri 2017 a dokončili v januári 2018. Funkciu doterajšej autobusovej stanice plní náhradná autobusová stanica na Bottovej ulici v Bratislave. Investor zároveň pri stanici buduje bulvár Mlynské nivy.