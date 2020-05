Testovanie v oboch zariadeniach v Ružinove bolo u všetkých negatívne

Bratislava 5. mája (TASR) – Žiadny z klientov ani zamestnancov oboch domovov seniorov v bratislavskom Ružinove nebol pozitívne testovaný na COVID-19. Vyplýva to z výsledkov testovania v Ružinovskom domove seniorov (RDS) na Sklenárovej ulici a v domove dôchodcov na Pažítkovej ulici. Otestovaných bolo 650 ľudí. Pre TASR to uviedol starosta Ružinova Martin Chren.



"Na základe dnešných výsledkov z poslednej vlny testovania sme veľmi radi, že môžeme oznámiť, že všetci klienti a zamestnanci ružinovských domovov dôchodcov sú testovaní negatívne na COVID-19," skonštatoval Chren s tým, že obavy boli najmä v prípade zariadenia na Sklenárovej ulici, ktoré je najväčším svojho druhu na Slovensku. "Mali sme obrovský strach, ale sme šťastní, že testovanie dopadlo dobre," zhodnotil.



V ďalších týždňoch bude mestská časť pokračovať v preventívnom testovaní zamestnancov týchto zariadení podľa starostu kvalitnými rýchlotestami na protilátky, ktoré zakúpil miestny úrad. "Aby sme si boli istí, že naozaj robíme maximum a chránime životy a zdravie klientov našich domovov dôchodcov," doplnil Chren.



Ako prví podstúpili testovanie PCR testami v druhej polovici apríla prevažne imobilní klienti na Pivoňkovej ulici. S testovaním sa pokračovalo v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej ulici, pod ktoré spadá zariadenie na Pivoňkovej. Následne testovanie prebehlo aj v domove dôchodcov na Pažítkovej ulici.



Samospráve pomohla finančne s testovaním iniciatíva MiddleCap Help.