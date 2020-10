Testy zamestnancov ZŠ a MŠ v Záhorskej Bystrici boli negatívne

Bratislava 6. októbra (TASR) – Testy všetkých zamestnancov základnej školy a materskej školy v Záhorskej Bystrici boli negatívne. Informuje o tom mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica na sociálnej sieti.



Samospráva spresnila, že v pondelok absolvovali testy všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy vrátane zamestnancov firmy, ktorá vydáva v škole a škôlke stravu. „Takisto sme otestovali pracovníkov úradu, tiež s negatívnym výsledkom. Celkovo sa testu podrobilo 124 ľudí," informuje mestská časť.



Dodáva zároveň, že karanténa v škole napriek tomu naďalej trvá v zmysle nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave do 9. októbra. „Deti nastúpia do školy a škôlky v pondelok 12. októbra," dodáva Záhorská Bystrica.



ZŠ a MŠ na Hargašovej ulici v Záhorskej Bystrici je zatvorená od 1. októbra po tom, ako sa 30. septembra potvrdil výskyt ochorenia COVID-19 u jedného zo žiakov ZŠ. Zatvorenie celého zariadenia bolo nevyhnutné vzhľadom na to, že učitelia učia na oboch stupňoch ZŠ a mnohí z nich majú svoje deti v MŠ, rovnako aj žiaci ZŠ majú v materskej škole súrodencov. Škola prešla na dištančné vzdelávanie.