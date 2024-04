Bratislavskú Trnavskú cestu čaká obnova

Bratislava 29. apríla (TASR) - Hlavné mesto začne od štvrtka (2. 5.) s opravou vozovky na Trnavskej ceste v križovatke s Tomášikovou a Rožňavskou ulicou v Bratislave. Práce by mali potrvať do 9. júna. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Aby bol dosah na dopravu čo najmenší, práce sú rozdelené do viacerých etáp a niektoré budú realizované len v nočných hodinách," približuje bratislavský magistrát.



Prvá etapa potrvá od 2. do 3. mája, kedy budú v nočných hodinách frézovať vozovku. Križovatka bude prejazdná, ale doprava riadená.



Následne od 4. do 25. mája bude časť križovatky uzavretá, z Tomášikovej ulice nebude možný prejazd na Trnavskú cestu a opačne. Pre mestskú hromadnú dopravu (MHD) bude križovatka prejazdná.



Počas tretej etapy od 25. mája do 9. júna bude dočasne zrušené odbočenie z Rožňavskej na Trnavskú cestu, prejazd MHD však bude umožnený.