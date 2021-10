Podľa Bratislavy predĺžením električky v Petržalke nestratí eurofondy

Bratislava 6. októbra (TASR) - Mesto Bratislava deklaruje, že v prípade projektu predĺženia električkovej trate v bratislavskej Petržalke až po Janíkov Dvor nepríde o možnosť financovať ho z eurofondov. A to aj vtedy, ak trať nebude v plnej miere hotová do konca roka 2023. Pre TASR to uviedla hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová. Magistrát tak reagoval na stredajšie vyhlásenie vicepremiérky a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej (Za ľudí), ktorá spochybnila dokončenie projektu do konca roka 2023.



Ak by aj mala nastať situácia, že nová električková trať nebude v plnej miere hotová do konca roka 2023, dovtedy zrealizované práce môžu byť podľa mesta vďaka fázovaniu projektu plnohodnotne prefinancované z eurofondov. "Zvyšná alokovaná suma bude použitá na financovanie iných dopravných projektov v Bratislave, o čom existuje aj dohoda s ministerstvom dopravy," spresnila Rajčanová.



Hlavné mesto má pripravené dopravné projekty v hodnote viac ako 200 miliónov eur, ktoré je, ako tvrdí, možné zrealizovať do roku 2023. "Podstatné je, ako rýchlo dokáže štát tieto žiadosti o nenávratné finančné príspevky spracovať. Vicepremiérka o tomto postupe, samozrejme, vie, keďže ju osobne o tom informoval aj primátor," povedala hovorkyňa mesta.



Oproti pôvodnému scenáru mešká projekt 2. etapy električkovej trate v Petržalke podľa magistrátu len jeden mesiac. Okrem prípadných politických dôvodov preto, ako tvrdí, nie je aktuálne žiadny iný dôvod na prezentáciu katastrofických scenárov. Samospráva deklaruje, že projekt napreduje a preukázateľne mu venuje náležitú pozornosť.



Mesto pripomenulo, že Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) len pred dvoma týždňami ukončil kontrolu a nemal námietky voči verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa predĺženie električkovej trate v Petržalke. "Mesto je teraz tesne pred podpisom zmluvy s víťazom súťaže, ktorý dovtedy poskytne aj presný harmonogram realizačných prác," skonštatovala Rajčanová.



Remišová silno pochybuje, že sa mestu podarí predĺžiť električku v Petržalke do konca roka 2023. Ak sa tento termín nestihne, pôjde podľa jej slov o zlyhanie bratislavského magistrátu. Poukázala pritom na fakt, že pre Bratislavu bolo na tento projekt z eurofondov vyčlenených v programovom období 100 miliónov eur.



"S veľkou pravdepodobnosťou sa projekt hlavného mesta nestihne a je to problém," uviedla vicepremiérka. Nevie si totiž predstaviť, že bude pre hlavné mesto v ďalších programových obdobiach vyčlenený taký veľký balík pre taký finančne náročný projekt. "To je výzva na všetkých žiadateľov, aby sa zamerali na včasnú prípravu projektov," podotkla.



Novú trať po Janíkov Dvor v Petržalke má postaviť za 74,5 milióna eur bez DPH skupina dodávateľov Združenie NS MHD Petržalka, ktorá uspela v súťaži. S prácami sa zatiaľ nezačalo, keďže s firmou ešte mesto nepodpísalo zmluvu.



Mestská časť Petržalka pre TASR uviedla, že projekt je výlučne v kompetencii magistrátu. „V povoľovacom procese sme si splnili všetky povinnosti riadne a načas, preto z našej strany magistrátu nebránilo ani nebráni nič v tom, aby mohol v realizácii projektu pokračovať," uviedla pre TASR hovorkyňa petržalskej samosprávy Mária Halašková.



Petržalka dúfa, že hlavné mesto stihne termíny výstavby podľa pôvodných plánov a Petržalčania sa budú môcť tešiť z výhod, ktoré má očakávané predĺženie električkovej trate priniesť.