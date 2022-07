Bratislavské časti: Ukrajinské deti tie slovenské zo škôlok nevytlačia

Bratislava 21. júla (TASR) – Deti odídencov z Ukrajiny tie slovenské z materských škôl (MŠ) od septembra nevytlačia a miesto im v nich a ani v školách neberú. Pre TASR to potvrdili z viacerých mestských častí Bratislavy.



Riaditeľka komunikačného oddelenia na Miestnom úrade Ružinov Tatiana Tóthová pre TASR uviedla, že tieto deti nie sú prijímané, ale len zaraďované na časovo obmedzené obdobie. "A len v rámci dočasne povoleného núdzového zvýšenia kapacít," ozrejmila.



V bratislavskej Rači evidujú na školský rok 2022/2023 prihlášky od 15 detí z Ukrajiny. "Od septembra by mala byť v Materskej škole Gelnická otvorená dočasná trieda pre tieto deti, aktuálne je to v procese riešenia," povedal pre TASR referent komunikácie bratislavskej mestskej časti Rača Miroslav Vajs. Ukrajinské deti podľa jeho slov v tejto mestskej časti určite tie slovenské nevytláčali.



V najľudnatejšej mestskej časti, teda v Petržalke, po zápise do materských škôl skonštatovali, že mestská časť nemusí riešiť žiadne dilemy o prijatí či neprijatí petržalských, bratislavských, slovenských, ukrajinských ani akýchkoľvek iných detí. Kapacity jej materských škôl budú podľa slov hovorkyne Petržalky Márie Halaškovej dostatočné.



V bratislavskej Devínskej Novej Vsi bude chodiť do materských škôl len pár ukrajinských detí. V tomto školskom roku ich bolo desať, od septembra nastupujú do škôlok ďalšie tri deti bývajúce v tento mestskej časti. Pre TASR to uviedla referentka mediálneho oddelenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves Jana Martanovičová.