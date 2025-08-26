< sekcia Regióny
Bratislava upozorňuje na obmedzenia na časti ulice Mlynská dolina
Obmedzenia súvisia so stavbou trolejbusovej trate Patrónka - Riviéra.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Hlavné mesto uzatvára od utorka jeden jazdný pruh na ulici Mlynská dolina od križovatky Staré Grunty po Botanickú ulicu. Uzatvorený bude aj priľahlý chodník. Obmedzenia súvisia so stavbou trolejbusovej trate Patrónka - Riviéra. Informuje o tom hlavné mesto na sociálnej sieti.
Obmedzenia sa dotknú aj krátkeho úseku pred križovatkou Staré Grunty - Mlynská dolina, kde bude z pravého jazdného pruhu povolené iba odbočenie doprava na Staré Grunty. Pre jazdu priamo je potrebné využiť ľavý jazdný pruh. Vjazd aj výjazd na Ilkovičovu bude umožnený.
Práce by mali potrvať do 11. septembra, výnimkou budú prvé tri školské dni, teda 1. - 3. septembra.
Nová trolejbusová trať prepojí Dlhé diely s Patrónkou, Hlavnou stanicou a oblasťami smerom na Račianske a Trnavské mýto. Na Dlhých dieloch je tzv. ostrovná trolejbusová trať, ktorá nie je prepojená s ostatnou trolejbusovou sieťou. Cieľom projektu je aj zníženie environmentálnych dosahov na dopravu, keďže má priniesť ekologickejšiu elektrickú MHD i zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách.
Súčasťou projektu je výstavba nového trolejového vedenia, oprava chodníkov a debarierizácia priechodov pre chodcov, zlepšiť sa má tiež križovatka pri Základnej škole Dubová. Rovnako tak rozšírenie nástupiska zastávky Zoo v smere na Habánsky mlyn.
Nová trať má mať sedem kilometrov, okolo troch kilometrov v každom smere. Spustenie trate očakáva hlavné mesto v druhom kvartáli 2026. Náklady by mali dosiahnuť viac ako 15,7 milióna eur.
