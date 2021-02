Bratislava upustí od nárazových víkendových testovaní ľudí na COVID-19

Bratislava 14. februára (TASR) – Mesto Bratislava po otvorení ďalších nových trvalých mobilných odberových miest (MOM) upustí od zabezpečovania nárazových víkendových testovaní prostredníctvom dočasných odberových miest. Magistrát o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že k piatku (12. 2.) bolo v hlavnom meste zriadených 54 trvalých MOM s jedným alebo dvoma odberovými tímami s celkovou kapacitou minimálne 120.000 testov týždenne.



"Tieto miesta sú dostupné počas týždňa a väčšina z nich aj počas víkendových dní. Na niektoré sa dá vopred objednať termín cez štátny rezervačný systém, 32 MOM tímov testuje aj bez rezervácie vopred," spresnilo mesto. Víkendové testovania podľa magistrátu mohli so sebou niesť aj nezanedbateľné riziko šírenia vírusu pri veľkom nápore v krátkom čase. "Nehovoriac už o vyčerpaní ľudí, ktorí víkend čo víkend pripravovali testovanie popri inej svojej práci," poznamenala samospráva.



Tento prístup k víkendovému testovaniu, ktorý zaťažoval tisícky pracovníkov samospráv, zdravotníkov a dobrovoľníkov, na úkor riešenia všetkých ostatných problémov, považuje Bratislava za neudržateľný. "Sme presvedčení, že pokiaľ štát na dlhé týždne stanoví povinnosť testovania pre veľké množstvo ľudí, mal by rovnako zabezpečiť aj dostupnosť tejto služby," skonštatovalo mesto s tým, že 54 trvalých MOM by malo týždenný záujem o testovanie v Bratislave pokryť.



Magistrát ešte na tento víkend zriadil niekoľko odberových miest vo vozidlách MHD a ďalšie dočasné miesta pripravili aj niektoré bratislavské mestské časti. Ich zoznam je zverejnený na webe covid.bratislava.sk. "Ak potvrdenie o teste nepotrebujete hneď v pondelok (15. 2.) ráno, odporúčame odložiť si testovanie na začiatok budúceho týždňa, keď trvalé MOM majú ešte tisícky voľných slotov na rezerváciu," uviedol magistrát. Deklaruje, že je pripravený v prípade potreby pomáhať mestským častiam, ktoré budú zabezpečovať testovanie žiakov a ich rodičov v súvislosti s otvorením škôl.