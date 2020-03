Bratislava určila 750.000 eur na materiál proti šíreniu koronavírusu

Bratislava 12. marca (TASR) - Hlavné mesto SR Bratislava vyčlenilo v rozpočte ďalších 750.000 eur na nákup potrebného materiálu na účel spomalenia šírenia nového koronavírusu na Slovensku. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal bratislavský primátor Matúš Vallo. Dodal, že pripravené sú aj ďalšie opatrenia. Vyzval Bratislavčanov na zodpovednosť.



"Včera som podpísal rozpočtové opatrenie, ktorým sme vyčlenili v rozpočte 750.000 eur na nákup potrebného materiálu s cieľom spomalenia šírenia vírusu," povedal Vallo. Financie sa môžu využiť napríklad na nákup rúšok, zdravotníckeho materiálu, stanov a ďalšieho materiálu.



Vallo pripomenul, že v rámci prípravy proti šíreniu nového koronavírusu prijali ďalšie opatrenia. V mestských autobusoch a trolejbusoch je preto od štvrtka priestor v okolí vodiča oddelený páskami. "Obmedzili sme takto nástup a výstup prednými dverami a zároveň začal dopravný podnik pri nástupe do služby merať teplotu vodičov MHD," uviedol Vallo s tým, že pracovníci pokračujú v každodennej dezinfekcii vozidiel. Zmena má tiež nastať aj v mestskej hromadnej doprave (MHD), od pondelka (16. 3.) bude premávať v prázdninovom režime.



Riaditeľ magistrátu je členom ústredného krízového štábu. "Informácie tak budeme mať z prvej ruky a budeme vedieť okamžite reagovať," skonštatoval Vallo.



Mestská polícia je podľa Valla pripravená presmerovať svoju činnosť a sústrediť sa na kontrolu verejných priestranstiev a upozorňovať ľudí, najmä deti a študentov, aby sa nezdružovali vo väčších skupinách. "Prešli sme z fázy prípravy do fázy spomaľovania šírenia vírusu. Musíme byť pripravení na to, že počet nakazených bude v najbližších dňoch rásť aj na Slovensku aj v Bratislave," zhrnul.