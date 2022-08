Útulok, ktorý v Bratislave pomáha chorým bez domova, hľadá priestory

Bratislava 10. augusta (TASR) – Útulok a Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) sv. Lujzy de Marillac, ktoré 14 rokov pomáha chorým ľuďom bez domova v Bratislave, hľadá nový dlhodobý prenájom. Z doterajších priestorov sa musí do konca novembra vysťahovať. Ide o jediné zariadenie svojho druhu na Slovensku, pričom intenzívne zdravotné ošetrenie i dlhodobú pomoc potrebuje väčšina ľudí bez domova žijúcich na ulici.



"Útulok sv. Lujzy pomáha už 14 rokov ľuďom na okraji. Neviem si predstaviť, že by svoje brány musel zavrieť. Pre obrovské množstvo ľudí, ktorí sú odkázaní na jeho pomoc, by to znamenalo výrazné zhoršenie už tak náročnej situácie," skonštatoval Jozef Kákoš, riaditeľ neziskovej organizácie Depaul Slovensko, ktorá útulok prevádzkuje.



Bránami útulku prešlo od jeho vzniku viac ako 700 ľudí bez domova trpiacich rôznymi zdravotnými problémami, z toho bolo viac ako 150 žien a viac ako 560 mužov. Najmladší klient mal 21 rokov a najstarší 90 rokov. Nocľah poskytol 140.000-krát, vydal tiež 440.000 porcií jedla. Pre 75 klientov poskytol paliatívnu starostlivosť. Viac ako 300 ľuďom v núdzi pomohol dostať sa do stabilného bývania. Najazdených bolo 99.200 kilometrov k lekárom a po úradoch.



Zatvorením útulku by podľa organizácie zmenu k horšiemu pocítili aj ostatní obyvatelia hlavného mesta, pričom pre samotné mesto by to znamenalo zvýšenie nákladov na starostlivosť o ľudí, ktorým útulok pomáha. Len vlani napríklad poskytli viac ako 1300 ošetrení.



"Zdravotný stav ľudí bez domova sa neustále zhoršuje. Je to najmä z dôvodu, že prístup k pravidelnému ošetreniu, ale aj kapacita sociálnych služieb sú na počet ľudí bez domova v Bratislave nedostatočné," poznamenala zástupkyňa projektového manažéra Karin Vargová.



Útulok je zariadením organizácie Depaul Slovensko, ktorá je najväčším poskytovateľom sociálnych služieb pre ľudí bez domova v Bratislave. Projekt nesie meno po zakladateľke Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, sv. Lujze de Marillac, ktorá zasvätila svoj život pomoci najchudobnejším a stala sa "matkou chudobných".