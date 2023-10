Útulok, ktorý pomáha chorým ľuďom bez domova, funguje už 15 rokov

Bratislava 9. októbra (TASR) - Útulok a zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) sv. Lujzy de Marillac v Bratislave, ktoré pomáha v hlavnom meste ľuďom bez domova, funguje už 15 rokov. Poskytuje 24-hodinovú starostlivosť ľuďom, ktorí prišli o domov a sú zároveň ťažko chorí, v rekonvalescencii alebo majú telesné znevýhodnenie. Pri príležitosti medzinárodného dňa ľudí bez domova či Svetového dňa hospicovej a paliatívnej starostlivosti pozýva v utorok (10. 10.) na deň otvorených dverí.



"Návštevníci môžu s nami stráviť časť dňa, počas ktorého budú môcť nahliadnuť do každodennosti našich klientov, rovnako ako aj zamestnancov. A byť svedkami toho, aká krásna a niekedy náročná naša práca dokáže byť," približuje Jozef Kákoš, riaditeľ neziskovej organizácie Depaul Slovensko, pod ktorú zariadenie patrí.



Súčasťou programu bude napríklad komentovaná prehliadka priestorov zariadenia, výstava diel a fotografií klientov či workshop výroby bezodpadových podpaľovačov. Proces ich výroby sa začína prípravou triesok a knôtov, cez formovanie triesok do finálnej podoby podpaľovača po voskovanie a balenie. Klienti si tým rozvíjajú pracovné návyky a zručnosti, posilňujú trpezlivosť i jemnú motoriku.



Útulok a ZOS sv. Lujzy de Marillac je miestom, kde ľudia bez domova so zdravotným znevýhodnením nachádzajú útočisko a priestor na rekonvalescenciu. Okrem ubytovania a stravy poskytuje klientom aj sociálne poradenstvo, ošetrovateľskú starostlivosť či prepravnú službu. Ročne sa postará približne o 80 ľudí bez domova. Ide najmä o ľudí v staršom veku s mnohými zdravotnými ťažkosťami či po prepustení z nemocnice.



"Od svojho vzniku sme poskytli 163.000 nocľahov, naše služby využilo 780 ľudí bez strechy nad hlavou, z toho 163 žien," podotýka vedúci zariadenia Michal Cibiri. Približne 40 percent ľudí, teda viac ako 300, sa podarilo doposiaľ posunúť do stabilného a bezpečného bývania.



Zariadenie nesie meno po zakladateľke Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, sv. Lujze de Marillac, ktorá zasvätila svoj život pomoci najchudobnejším a stala sa "matkou chudobných".