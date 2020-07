Bratislava uvoľňuje obmedzenia vo svojich zariadeniach pre seniorov

Bratislava 24. júla (TASR) – Mesto Bratislava uvoľňuje od piatka obmedzenia návštev vo svojich zariadeniach pre seniorov a zariadeniach opatrovateľskej služby. Ide o Gerium, Archa, Petržalský domov seniorov, Domov jesene života či lôžkové časti ostatných troch mestských zariadení. Magistrát tvrdí, že sa tak rozhodol na základe dôsledného sledovania epidemiologickej situácie na Slovensku.



"Návštevy odporúčame realizovať, pokiaľ je to možné, prevažne v exteriéroch zariadení, na základe harmonogramu návštev v skrátených časoch a za zvýšených hygienických štandardov. Ostatné zavedené opatrenia zostávajú v platnosti," informuje na sociálnej sieti hlavné mesto.



V polovici júna pristúpil bratislavský magistrát k obmedzeniu návštev v týchto zariadeniach z dôvodu rastúceho počtu prípadov COVID-19, ktoré naznačovali možný návrat takzvanej druhej vlny pandémie nového koronavírusu s exponenciálnym rastom ochorení. "V rovnakom čase sa pre nový koronavírus ocitli v krízovej situácii dve zariadenia dlhodobej starostlivosti v Trenčíne a v Prešove. Rozhodli sme sa preto včas zaviesť preventívne opatrenia na ochranu najzraniteľnejších Bratislavčanov. V tomto prípade najmä ležiacich a ťažko chorých klientov v lôžkových častiach zariadení, s výnimkou pacientov s paliatívnym sprevádzaním v terminálnom štádiu ochorenia," vysvetľuje mesto.



Klienti, u ktorých je predpoklad ťažšieho priebehu ochorenia, by boli podľa samosprávy najviac ohrození. "Konať až po plnom prepuknutí druhej vlny epidémie by bolo nezodpovedné a nemuselo by zabezpečiť ich dostatočnú ochranu," poznamenal magistrát. Deklaruje, že vie, aká dôležitá je pre klientov v tomto type zariadení komunikácia a osobný kontakt s blízkymi. Akékoľvek obmedzenia návštev mesto preto zavádza iba na obdobie, ktoré je z epidemiologického hľadiska nevyhnutné.



"Nakoľko sa nástup druhej vlny epidémie v období po zavedení obmedzení návštev zatiaľ nepotvrdil, v tomto momente tieto preventívne opatrenia uvoľňujeme," poznamenala samospráva. Podotýka však, že situácia s pandémiou nového koronavírusu nemá krátkodobý charakter a je možné, že v dohľadnej dobe sa rôzne preventívne opatrenia budú opakovane sprísňovať a uvoľňovať, aby sa tak znižovali riziká šírenia epidémie. "Je pre nás mimoriadne dôležité, aby takéto opatrenia boli založené na dátach a odborných vyhodnoteniach epidemiológov," skonštatovalo mesto Bratislava.