Bratislava už má štúdiu pre električkovú trať popred nové SND

Bratislava 11. januára (TASR) - Hlavné mesto už má výsledky štúdie uskutočniteľnosti posudzujúcej vplyv hluku a vibrácií trasy električkovej trate vedenej po Pribinovej ulici, teda popred novú budovu Slovenského národného divadla (SND). Ide o variant trasovania električkovej trate, ktorý dlhodobo presadzuje. Výsledky štúdie chce najprv odprezentovať Ministerstvu kultúry (MK) SR či zástupcom divadla. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"V rámci korektnosti by sme radi výsledky štúdie odprezentovali najskôr zástupcom SND, ako aj ministerstva kultúry. Následne ich radi odprezentujeme verejnosti," skonštatoval Bubla.



Na štúdii uskutočniteľnosti pracoval bratislavský magistrát spolu so Slovenskou technickou univerzitou (STU) a tímom medzinárodných odborníkov od roku 2019. Posúdiť má vplyv trate z hľadiska hluku a vibrácií či statiku trasovania. Výsledky má podľa dohody predložiť ministerstvu kultúry, ktoré na ňu čaká, aby sa po jej preštudovaní rozhodlo, či prehodnotí alebo potvrdí svoje predchádzajúce stanovisko v danej veci.



Bývalé vedenie ministerstva totiž s trasovaním električky popred nové SND nesúhlasilo, argumentovalo vážnymi rizikami. Upozornilo na ne s odvolaním sa na výsledky odbornej vibroakustickej štúdie, ktorú si rezort v tejto súvislosti nechal vypracovať. Uprednostnili vedenie trate poza divadlo. Obavy vyjadrilo aj vtedajšie vedenie SND, ale aj časť verejnosti.



Bratislavský magistrát zatiaľ štúdiu uskutočniteľnosti ministerstvu nepredložil, čo pre TASR potvrdil aj hovorca rezortu kultúry Pavol Čorba. "Štúdia uskutočniteľnosti nám nebola doručená," poznamenal. Zároveň zdôraznil, že pre ministerstvo je vhodný taký variant realizácie električkovej trate, ktorý nebude zvýšenou hlučnosťou narúšať prácu a predstavenia v novej budove SND.



To, že budúca električková trať v zóne Chalupkova povedie aj popred novú budovu SND po Pribinovej ulici, oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo koncom októbra 2019. Argumentoval tým, že sa po analýze javí tento variant ako najlepší. Ministerstvu navrhlo aj alternatívnu trasu, ktorá divadlo obchádza okolo neho. Tieto návrhy zapracovali aj do zmien a doplnkov územného plánu. Mesto má pri realizácii trate spolupracovať so súkromným investorom.