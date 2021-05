Bratislava už musela zasiahnuť proti komárom

Bratislava 19. mája (TASR) – Bratislava už musela zasiahnuť proti premnoženiu komárov a vo viacerých lokalitách mesta aplikovať biologický larvicíd BTI na zneškodnenie lariev hmyzu. Magistrát totiž v týchto dňoch zaznamenal ich zvýšený výskyt. Prvé ošetrené lokality sú na území bratislavských mestských častí Devín, Devínska Nová Ves, Rusovce či Rača. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



"Liahniská, ktoré boli označené v spolupráci s dobrovoľníkmi – lovcami komárov - sme podrobili pozemnému zásahu larvicídom BTI. Zásahy budú pokračovať aj v najbližších dňoch, pre ošetrenie väčších plôch sú na aplikáciu BTI pripravené drony. BTI účinne eliminuje larvy komárov ešte pred ich vyliahnutím, no pre ostatné organizmy nie je škodlivý," spresnila hovorkyňa.



Mestský biológ vykonal prvé obhliadky lokalít liahnísk komárov už vo februári. Pravidelný monitoring na dennej báze prebieha od marca. Vzhľadom na klimatické podmienky, kedy sú síce zrážky vysoké, ale teploty zostávajú nízke, túto sezónu zaznamenalo mesto pomalší nábeh množenia sa komárov.



Oproti predchádzajúcim sezónam má magistrát možnosť využiť na zásah biologickým larvicídom BTI aj helikoptéru rakúskej strany, a to v prípade zaplavenia inundačných území. Novinkou sú tiež CO2 lapače, ktoré zaznamenajú výskyt komárov v jednotlivých častiach mesta a pomôžu tak pri vyhodnotení situácie na nariadenie zásahu látkou BTI. Pravidelné monitoringy priamo v teréne vykonáva v tejto sezóne okrem mestských odborníkov aj približne 100 vyškolených dobrovoľníkov. Ďalších záujemcov mesto postupne preškolí.



"Dobrovoľníci prostredníctvom aplikácie nahlasujú vzorky z jednotlivých lokalít a zaznačujú hodnoty lariev do príslušnej mapy. Mestskí odborníci ich následne vyhodnocujú a môžu nariadiť potrebný zásah účinným larvicídom BTI," vysvetlila Rajčanová.



V rámci koordinácie regulácie komárov nastavuje hlavné mesto aj užšiu aktívnu spoluprácu medzi bratislavskými mestskými časťami, ale aj Bratislavským samosprávnym krajom, partnermi z Rakúska i ostatnými subjektmi. Mesto Bratislava odmieta používať v boji proti výskytu komárov chemický postrek. Chemické insekticídy prinášajú podľa magistrátu totiž zdravotné riziká, majú vplyv na endokrinný systém, na plodnosť, a tiež karcinogénne účinky.



Bratislavský primátor Matúš Vallo koncom apríla oznámil, že chcú tento rok situáciu s komármi zvládnuť oveľa lepšie, ako tomu bolo minulý rok, preto prišli s viacerými novinkami. Vytvorili aj funkciu mestského koordinátora regulácie komárov. Je ním Tomáš Troško, ktorý za kľúčové v boji proti komárom označil monitoring.



"Nebudeme zasahovať len náhodne, či po funuse. Vďaka dobrovoľníkom a aplikácii budeme vedieť v reálnom čase, kde a na akom liahnisku je aký počet lariev. Budeme zasahovať systematicky," deklaroval.



V hlavnom meste sa podľa magistrátu vyskytuje viac ako 1000 väčších liahnísk a ďalšie stovky až tisíce menších mlák, ktoré poskytujú vhodné podmienky na liahnutie komárov.