Bratislava 25. marca (TASR) – Bratislava už nebude mať jazdeckú mestskú políciu, ktorá hliadkovala v lesoparku či v uliciach hlavného mesta na koňoch. Rozhodlo o tom bratislavské mestské zastupiteľstvo, ktoré vo štvrtok schválilo nový organizačný poriadok bratislavskej mestskej polície. Cieľom organizačných zmien je podľa primátora hlavného mesta Matúša Valla viac policajtov v uliciach a menej v kancelárii.



"Je to ťažké rozhodnutie, okrem samotnej hliadkovej činnosti prítomnosť hliadok na koni v lesoparku alebo v našich uliciach pochopiteľne mnohým obyvateľom prinášala radosť. V snahe čo najefektívnejšie využiť dostupné zdroje na zlepšenie hliadkovania a bezpečnosti v Bratislave však čísla jednoducho nepustia," skonštatoval Vallo na sociálnej sieti. Poukázal tiež na fakt, že tri z piatich koní majú negatívne veterinárne posudky na ďalšie pôsobenie v rámci policajných činností.



"Výkon príslušníkov jazdcov je limitovaný potrebami koní. V priemere dokáže príslušník pešej alebo motorizovanej hliadky tráviť dvojnásobok času počas služby hliadkovaním v teréne oproti príslušníkovi na koni," uviedol primátor. Spresnil, že jazdec na koni počas 12-hodinovej služby hliadkuje tri hodiny a v prípade, že je možné počas služby presedlať na iného koňa, ďalšie tri hodiny. Počas rovnakej 12-hodinovej služby dokáže pritom príslušník pešej či motorizovanej hliadky stráviť 11 hodín hliadkovaním v teréne. "Pri rovnakom počte príslušníkov tak bez jazdeckej činnosti dokáže mestská polícia byť viac času k dispozícii obyvateľkám a obyvateľom a riešiť problémy v teréne," podotkol Vallo.



Areál jazdeckej polície zostáva vo vlastníctve mesta. Bratislavská zoologická záhrada v spolupráci s Mestskými lesmi Bratislava pripravuje podľa primátora projekt, ktorý počíta aj so sprístupnením areálu pre verejnosť s cieľom rekreácie. "Zoo zároveň prevezme starostlivosť o kone, ktoré teraz slúžia v Policajnom zbore, a vhodným spôsobom ich zapojí do budúcej rekreačnej funkcie areálu," spresnil primátor. Deklaruje, že mestská polícia bude aj naďalej strážiť lesopark či už pešími hliadkami, alebo využitím elektrických štvorkoliek, respektíve motoriek. Policajti, ktorí slúžia v rámci jazdeckej polície, zostávajú súčasťou mestskej polície. "Vzhľadom na ich odborné znalosti a skúsenosti sa budú naďalej venovať práci so zvieratami na útvare kynológie. Zároveň ich miestna a osobná znalosť bude využívaná aj na prácu v lesoparku," podotkol Vallo.



Pripravenosť zrušiť jazdeckú mestskú políciu už avizoval primátor v septembri 2020 s tým, že je to "paráda", na ktorú mesto momentálne nemá peniaze. Počkať si však chcel na názor nového náčelníka mestskej polície Miroslava Antala, ktorý do funkcie nastúpil 1. januára. O zrušení jazdeckej mestskej polície sa pritom diskutovalo aj v predošlých volebných obdobiach.