Bratislava uzavrela kúpi pôvodný mobiliár Lekárne u Salvatora

Bratislava 15. októbra (TASR) - Hlavné mesto SR Bratislava podpísalo zmluvu na kúpu pôvodného mobiliáru Lekárne u Salvatora. V piatok o tom informoval bratislavský magistrát.



Akvizíciu v hodnote 990.000 eur bez DPH odôvodnilo mesto snahou vrátiť budove lekárne, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, jej pôvodnú funkciu. Kúpu odobrili v septembri aj mestskí poslanci pri schvaľovaní zmien tohtoročného rozpočtu Bratislavy.



"Sme veľmi radi, že sa nám podarilo podpisom zmluvy toto miesto definitívne zachrániť. Pred rokom sme získali majetkový vzťah k priestoru lekárne a teraz sme získali aj mobiliár, ktorý má nedozernú historickú hodnotu v celosvetovom kontexte," uviedla radnica. Pripomenula, že mobiliár bol zachránený s pomocou jeho posledného súkromného majiteľa Erika Kovácsa, ktorý sa zaslúžil tiež o jeho zreštaurovanie. "Teraz bude nasledovať rekonštrukcia priestoru a o niekoľko mesiacov by sme Lekáreň u Salvatora chceli znovu otvoriť," dodala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Mobiliár lekárne vznikol v roku 1727, keď rehoľa jezuitov zriadila lekáreň vo svojej budove jezuitského kolégia na Kapitulskej ulici 26. Neskôr bola lekáreň presťahovaná aj s mobiliárom do Csákyho paláca na Panskej 33, teda do objektu susediaceho s dnešným domom u sv. Salvatora, ktorý si dal v roku 1904 postaviť bratislavský lekárnik Rudolf Adler a jeho parter využíval na funkciu lekárne.



Na tomto mieste lekáreň fungovala nepretržite počas monarchie, Československej republiky, Slovenského štátu i počas socializmu. Jej činnosť sa skončila v roku 1995 pre reštitučné konanie. Mobiliár bol následne odvezený mimo Bratislavu, skončil u súkromného zberateľa Erika Kovácsa v Novom Meste nad Váhom. Práve od jeho firmy Bratislava kúpila mobiliár naspäť.