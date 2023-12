V areáli Spojenej školy Tilgnerova v Bratislave pribudne bežecká dráha

Bratislava 12. decembra (TASR) - V areáli Spojenej školy na Tilgnerovej ulici v bratislavskej Karlovej Vsi by mala pribudnúť nová bežecká dráha. Hoci tam pribudli dve nové multifunkčné ihriská, bežecká dráha dlhodobo absentovala. Mestská časť už školský areál odovzdala vysúťaženému dodávateľovi, ktorý tam do jari 2024 vybuduje bežeckú dráhu pre školákov i verejnosť.



"Areál je otvorený nielen pre žiakov školy, ale aj pre športujúcu verejnosť a obyvateľov. Verím, že aj nová bežecká dráha v spodnej časti Karlovej Vsi bude rovnako intenzívne využívaná, ako sa využíva moderná bežecká dráha na Majerníkovej na Dlhých dieloch," skonštatoval vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.



Zámerom projektu je vybudovanie atletickej bežeckej dráhy v dĺžke 150 metrov (v zostave štyri dráhy) a šprintérskej rovinky s dĺžkou 80 metrov (so štyrmi dráhami). Na ľahkoatletické disciplíny tak bude môcť byť využívaná nová bežecká dráha s moderným bezpečným tartanovým povrchom. Zároveň sa má zvýšiť atraktivita školského dvora vo verejne prístupnom športovom areáli.