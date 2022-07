V budove starej radnice v Prievoze sa dokončuje pamiatkový prieskum

Bratislava 10. júla (TASR) - V budove bývalej radnice v Prievoze v bratislavskom Ružinove sa dokončuje pamiatkový prieskum. Určiť má nielen pamiatkové hodnoty budovy a či je možné navrhnúť vyhlásenie budovy za národnú kultúrnu pamiatku, ale tiež pripraviť podklady pre jej plánovanú rekonštrukciu. Budovu získala mestská časť pred dvoma rokmi.



"Keď bude spracovaný pamiatkový prieskum, budeme presne vedieť, ktoré časti budovy si zaslúžia jasnú ochranu a ako k nim pristupovať. Aj to, či máme navrhnúť vyhlásenie budovy za NKP. My však k nej vždy budeme pristupovať, akoby národnou kultúrnou pamiatkou bola," povedal pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Mestská časť už v minulosti vyhlásila menšiu súťaž, v rámci ktorej tímy študentov z Fakulty architektúry (FA) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave navrhovali jej budúce možné využitie. Vypracovaných bolo sedem návrhov. "Vieme si ju predstaviť ako sobášnu sieň, priestor na rôzne eventy, vernisáže, slávnostné zasadania miestnej rady aj s komunitným priestorom," poznamenal Chren. Práve tieto ročníkové práce môžu byť ideovým východiskom pre rekonštrukciu budovy a jej využitie.



Ružinov sa stal vlastníkom budovy bývalej radnice v Prievoze v roku 2020. Hoci kúpu budovy odsúhlasili miestni poslanci ešte v roku 2018 a vyčlenili na to v rozpočte financie, problémom boli súdne spory, ktoré sa však podarilo vyriešiť. Budova je podľa mestskej časti v katastrofálnom stave, v tejto súvislosti sa spomínajú napríklad prepadnuté a prehnité podlahy, v zlom stave majú byť aj steny.



Už v minulosti mestská časť deklarovala snahu, aby bola budova bývalej radnice v Prievoze vyhlásená za NKP. Pamiatkari pritom už v roku 2007 navrhovali vyhlásiť celú budovu za NKP, rezort kultúry však rozhodol, že pamiatkovo chránených bude len päť reliéfov v exteriéri.