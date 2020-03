Bratislava v čase koronavírusu vyzýva na zvýšenú empatiu k seniorom

Bratislava 15. marca (TASR) – Vedenie hlavného mesta SR Bratislavy pripravuje v súvislosti s nebezpečenstvom nového koronavírusu špeciálnu telefónnu linku, na ktorej budú môcť seniori a ľudia z ich podporných sietí kontaktovať magistrát s otázkami alebo požiadavkami o konkrétnu pomoc. Samospráva zároveň vedie informačnú kampaň, upozorňujúcu na pomoc pre seniorov ako jednu z najzraniteľnejších a najohrozenejších skupín v prípade nákazy.



Cieľom tejto kampane je upozorniť najmä na osamelo žijúcich starých ľudí, ktorí sa nemôžu spoľahnúť na pomoc blízkych či rodiny. "Záujmom mesta je pomôcť aj tejto skupine našich obyvateľov, aby sa nemuseli vystavovať riziku kontaktov s ľuďmi, ktoré by pre nich mohli mať fatálne dôsledky. Cieľom je vytvoriť sieť pomoci, ktorá im pomôže prekonať toto obdobie a umožní im minimalizovať kontakt s verejnosťou kvôli ochrane vlastného zdravia," vysvetľuje hovorca mesta Peter Bubla.



Mesto preto vyzýva na empatiu a záujem o osamelých starších ľudí v okolí a ich kontaktovanie, či už telefonicky alebo osobne. "Opýtajte sa, či vaši starší susedia nepotrebujú pomoc s nákupmi či s vyzdvihnutím liekov. Ak môžete, urobte nákup za nich. Vďaka vašej pomoci tak nebudú vystavení zbytočnému riziku kontaktu s ľuďmi, ktorý by pre nich mohol mať vážne dôsledky," nabáda mesto. "Môžete sa dohodnúť, že im pre zníženie rizika necháte nákup pred dverami. Pomôcť môžete aj sprostredkovaním informácií o možnostiach on-line nákupu," dodáva mesto.



Upozorňuje taktiež, že práve empatiou i záujmom možno budovať pocit dôvery a zabrániť pocitu izolácie. "Pripomeňte im, že v minulosti už zvládli množstvo ťažkých situácií, a ubezpečte ich, že pri dodržiavaní základných hygienických opatrení zvládnu aj túto," inšpiruje mesto. Zároveň vyzýva na zdieľanie tejto výzvy, aby sa informácia o dôležitosti solidarity so staršími obyvateľkami a obyvateľmi Bratislavy dostala k čo najväčšiemu počtu ľudí. "Musíme si predsa pomáhať," zdôrazňuje radnica.



V Bratislave žije približne 80.000 ľudí starších ako 65 rokov. Vyše tisícky žije v mestských zariadeniach pre seniorov. Magistrát pripomína, že v týchto domovoch mesto vykonalo v súvislosti s rizikom nového koronavírusu rad opatrení, ktoré majú minimalizovať riziko šírenia infekcie. Mesto pristúpilo aj k informačným opatreniam. "Rozdali sme letáky, zorganizovali informačné stretnutia, aby naši seniori, seniorky mali dostatok všetkých potrebných, a najmä overených informácií. Intenzívne komunikujeme s rodinami a známymi klientok a klientov," pripomína samospráva.