Výstražný štrajk MHD sa skončil, premávka sa obnovuje v plnom rozsahu

Bratislava 12. apríla (TASR) - Hodinový výstražný štrajk vodičov bratislavskej MHD sa skončil. "Linky začínajú premávať, doprava MHD sa postupne obnovuje v plnom rozsahu," potvrdila pre TASR hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Ľubica Melcerová.



Výstražný štrajk medzi 8.00 a 9.00 h bol dobrovoľný, spoje premávajúce k nemocniciam premávali aj počas neho. Štrajk v najväčších slovenských mestách vyhlásili odborové organizácie DPB a Dopravného podniku mesta Košice (DPMK). Symbolicky, vo forme tzv. podporného štrajku, sa pripojili aj vodiči MHD v Prešove.



Štrajkom chceli zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov upozorniť, že štát stále finančne nepomohol ich podnikom s výpadkom príjmov spôsobeným pandémiou nového koronavírusu a hrozí rušenie liniek MHD i prepúšťanie. Prevádzkovatelia MHD v mestách Bratislava, Košice, Prešov a Žilina už vo februári upozorňovali, že situácia vo verejnej doprave je po januári kritická, výpadok tržieb v dôsledku koronakrízy označili za enormný. DPB vyčíslil schodok od začiatku pandémie na 25 miliónov eur.



Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR deklarovalo, že sa snaží nájsť spôsob, ako koronakrízou zasiahnutým mestským dopravným podnikom pomôcť. V piatkovom (9. 4.) stanovisku rezort dopravy oznámil, že po vzájomnej dohode si problematiku finančnej pomoci samosprávam, pod ktoré dopravné podniky patria, zobralo Ministerstvo financií (MF) SR. Na otázky rezort doteraz neodpovedal.



V čase štrajku MHD možno využiť kapacity zdieľaných bicyklov



Počas hodinového ranného štrajku MHD v hlavnom meste SR Bratislave bude cestujúca verejnosť môcť využiť zadarmo kapacity zdieľaných bicyklov. Jeden z prevádzkovateľov bikesharingu touto formou reaguje na dopravné obmedzenia .



"Umiestnili sme do celého mesta takmer 300 bicyklov, ktorými sa bude dať počas štrajku dopraviť po Starom Meste, Novom Meste, Petržalke, Ružinove, Karlovej Vsi a Dúbravke," informoval hovorca spoločnosti Rekola Martin Žarnovický.



Vysvetlil, že na odomknutie bicykla je potrebné si siahnuť mobilnú aplikáciu, kde sa nachádza aj mapa staníc a bicyklov, ktoré si je možné požičať. "Bicykel sa odomkne automaticky po tom, ako si užívateľ naskenuje jeho kód cez mobil. Po jazde je možné bicykel vrátiť na ktorúkoľvek stanicu v Bratislave vyznačenú v mobilnej aplikácii," dodal Žarnovický.



