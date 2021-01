V červenej zóne nocľahárne Deapul je aktuálne 20 ľudí bez domova

Bratislava 20. januára (TASR) – V bratislavskej nocľahárni neziskovej organizácie Depaul Slovensko museli otvoriť červenú covidovú časť.



Aktuálne sa v nej nachádza 20 ľudí bez domova pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19, ktorí neputovali do karanténneho mestečka na Hradskej ulici v Bratislave. Zatiaľ majú ľahší priebeh choroby. Na sociálnej sieti o tom informovala neziskovka, ktorá verejnosť žiada o pomoc, hľadá dobrovoľníkov, a tiež pre nakazených ľudí bez domova prijme pyžamo či tepláky.



„Poskytujeme im stravu, šatstvo, hygienu a sociálne poradenstvo. Dúfame, že najbližších desať dní u nás strávia v bezpečí a bez väčšieho rizika na zdraví," skonštatovala organizácia. Riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš na sociálnej sieti zároveň informoval, že pozitívne testovaných bolo aj päť jeho kolegov z nocľahárne. „Ak máme celú túto situáciu zvládnuť, budeme potrebovať pomoc z vonku," skonštatoval.



Druhá časť nocľahárne je v takzvanej zelenej zóne a funguje bežne ako počas celého roka. Pracovníci Depaul pripravujú priestor, dezinfikujú izby, plochy a pomáhajú s prípravou služby na večer.



„Momentálne tak ideme na dvojité obrátky. Služby u nás ťahajú aj kolegovia z terénu, ošetrovne i iných projektov. Je to pre nás však stále ťažšie udržať," upozornila neziskovka. Verejnosť preto žiada o pomoc. Momentálne hľadá dobrovoľníkov na vypomáhanie počas večerných služieb do zelenej zóny v čase medzi 18.30 až 22.00 h.



Organizácia Depaul Slovensko, ktorá sa v Bratislave venuje pomoci ľuďom bez domova, zaznamenala od prvého januárového testovania všetkých klientov nocľahárne na ochorenie COVID-19 nárast pozitívnych prípadov. Minulý týždeň evidovali 40 ľudí bez domova s potvrdeným COVID-19. Umiestnení sú v karanténnom mestečku na Hradskej ulici. Kapacita novovybudovaného mestečka bola minulý týždeň naplnená na viac ako dve tretiny.



„Mesto počíta s možnosťou zvyšovania kapacity, pri ktorom však bude nevyhnutné najmä doplnenie personálu, ktorý sa môže starať o klientov karanténneho mestečka za dodržania všetkých hygienických štandardov," uviedla minulý týždeň pre TASR hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.



Mesto zriadilo karanténne zariadenie na Hradskej na konci októbra 2020. Doposiaľ však nezaznamenalo taký vysoký nápor pozitívne testovaných ľudí bez domova ako v posledných dňoch.