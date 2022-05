Ružinov realizuje dopravné značenie pre PAAS v novej lokalite

Bratislava 4. mája (TASR) – Bratislavský Ružinov začal s realizáciou dopravného značenia v zóne Nivy, v časti Svätoplukova – Košická. Ide o ďalšiu lokalitu na jeho území, ktorá sa má začleniť do Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), kde platí celomestská parkovacia politika. Stať by sa tak malo začiatkom júna.



"Prosíme preto, aby obyvatelia zóny, ako aj jej návštevníci rešpektovali dočasné dopravné značenie a v daných termínoch na vymedzených úsekoch ciest neparkovali," vyzýva samospráva na svojom webe.



V Ružinove už PAAS platí od 23. marca v lokalite Starý Ružinov-východ a od 3. mája v lokalite Starý Ružinov-západ a zóne 500 bytov. V júni je v pláne zapojenie časti Košická – Miletičova – Prievozská a na prelome júna a júla Ružová dolina. "Do leta tak príde k rozšíreniu zóny na celú oblasť Nív, od Starého Mesta až po Bajkalskú ulicu," konštatuje hlavné mesto na sociálnej sieti.



Prvými troma lokalitami, kde začal od 10. januára systém platiť, boli Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Koncom mája, a to 25. mája, sa má zapojiť zóna Hlavná stanica - Blumentál v Starom Meste.