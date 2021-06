V Devínskej Novej Vsi pribudla nová workoutová zóna

Bratislava 17. júna (TASR) – V bratislavskej Devínskej Novej Vsi pribudla nová workoutová zóna pre verejnosť. V rámci dlhodobého konceptu Dobrý sused vznikla na Opletalovej ulici v spoluprácu miestnej komunity, samosprávy a developera, ktorý bude ako jej správca zabezpečovať pravidelnú údržbu, a to vrátane zelene. Podobné projekty avizuje investor aj v ďalších mestských častiach.



"Som veľmi rád, že do Devínskej Novej Vsi pribudla nová workoutová zóna. Po tak náročnom období, ktoré nám priniesol posledný rok, som túto iniciatívu podporil už pri jej prvotnej myšlienke," skonštatoval starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.



Nový priestor na trávenie voľného času vítajú aj obyvatelia, ktorí zároveň vyzdvihujú zámer investora harmonizovať industriálne prostredie s rezidenčným. Na bezpečnosť zóny dohliada kamera.



Workout zónu tvorí multifunkčná tréningová konštrukcia so špeciálnou dopadovou plochou. V rámci cvičiska sa nachádzajú aj lavičky či voľné zelené plochy, ktoré môže verejnosť využiť na oddych, alebo na ďalšie skupinové cvičenia a tréningy.



„Dlhodobo razíme filozofiu, že život sa nekončí za oknom fabriky či kancelárie. Snažíme sa vytvárať prostredie, kde sa budú ľudia vracať nielen kvôli práci, ale aj kvôli oddychu,“ poznamenal Stanislav Pagáč, regionálny riaditeľ CTP Invest na Slovensku.



Na Slovensku je workout zóna v Devínskej Novej Vsi pilotným projektom. V súčasnosti vedie investor rokovania aj s ďalšími mestskými časťami Bratislavy i mestami na Slovensku.