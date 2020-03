V Devínskej Novej Vsi platia pre aktuálnu situáciu viaceré opatrenia

Bratislava 27. marca (TASR) – Posilnenie pohotovosti dobrovoľného hasičského zboru na ochranu hraníc, napríklad v okolí Cyklomosta slobody spájajúceho Slovensko s Rakúskom, vytvorenie vlastných krízových hliadok mestskej časti, ale tiež zvýšenie pozornosti dezinfekcii spoločných priestorov bytových domov, aj to sú opatrenia, ktoré aktuálne platia v bratislavskej Devínskej Novej Vsi v súvislosti so šírením nového koronavírusu.



"V rámci opatrení zriadil starosta Dárius Krajčír posilnenú pohotovosť pre dobrovoľný hasičský zbor na ochranu hraníc vzhľadom na incidenty, ktoré sa na hranici doposiaľ odohrali. Súviseli s nerešpektovaním pokynov a zábran o zákaze prechodu," uviedla pre TASR Monika Debnárová, vedúca mediálneho oddelenia a kultúry miestneho úradu. Hliadky preto až do odvolania vykonávajú nepretržitú viaczmennú službu na území hraničného pásma pri hraniciach s Rakúskom.



Reakciou na porušovanie nariadenej karantény zo strany niektorých občanov bolo nariadenie o vytvorení vlastných krízových hliadok obce. Vo väčšine prípadov sú tvorené príslušníkmi dobrovoľného hasičského zboru. "V kombinácii s dohľadovým centrom monitorujú dodržiavanie nariadenia o povinnosti nosiť ochranné rúška pre všetkých občanov, ktorí opustia priestory svojho domu či bytu na celom území Devínskej Novej Vsi," poznamenala Debnárová s tým, že nezabúdajú pritom dohliadať ani na dodržiavanie ďalších opatrení na zabránenie šíreniu nového koronavírusu.



Jedným z ďalších prijatých opatrení bolo aj upovedomenie správcov bytových domov, aby dezinfekcii spoločných priestorov venovali zvýšenú pozornosť, oznamy v tomto duchu vyvesuje mestská časť aj na jednotlivé domy. "Dezinfekcia priestorov, ako i kľučiek, povrchov tlačidiel výťahu či držadiel v spoločných priestoroch bytoviek je v tomto čase veľmi dôležitá a treba urobiť všetko pre to, aby boli pre obyvateľov bezpečné," zdôraznila Debnárová. Mestská časť podľa nej taktiež pravidelne dezinfikuje verejné priestory i priestory s potenciálnou možnosťou väčšieho výskytu osôb.



Opatrenia a nariadenie v súvislosti s aktuálnou situáciou sú zverejnené na webovej stránke.