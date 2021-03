V DPB sa bude opravovať historická tatranská električka EMU 89

Bratislava 2. marca (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) prispeje k záchrane legendárnej tatranskej električky EMU 89 z roku 1968. Nadšencom z Veterán klubu železníc Poprad poskytne priestory na jej opravu. TASR o tom informovala hovorkyňa DPB Ľubica Melcerová.



Nadšencom železničnej histórie sa električku podarilo zachrániť pred zošrotovaním a už niekoľko rokov postupne pracujú na jej oprave, ale nemajú na to vhodné prostredie ani náradie. DPB sa im preto rozhodol pomôcť.



"Poskytneme naše technické zázemie. K dispozícii budú mať halu pod strechou, v ktorej môžu pracovať aj za nepriaznivého počasia, špeciálne zariadenia, ako napríklad zdviháky, naše náradie a akýkoľvek technický problém môžu konzultovať aj s našimi skúsenými technikmi, ktorí majú s opravou električiek dlhoročné skúsenosti," priblížil predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.



Výkonný riaditeľ Veterán klubu železníc Poprad Ján Sabaka uviedol, že na oprave chcú pracovať počas celého roka a ak pôjde všetko podľa plánu, historická električka by mohla už v zimnej sezóne opäť voziť turistov v Tatrách.



Z Popradu do Bratislavy prišla historická električka železničným špeciálom v nedeľu (28. 2.) a v pondelok (1. 3.) bola prevezená priamo do areálu DPB. Symbolicky po bežne nepoužívanej železničnej trati v depe Jurajov dvor, ktorou sa v minulosti dopravovali do podniku nové vozidlá. Po tejto trati neprešiel vlak už viac ako desať rokov a s týmto cieľom bola dobrovoľníkmi mimoriadne sprejazdnená.



Električky EMU 89 boli pre Vysoké Tatry vyvinuté na konci 60. rokov minulého storočia. Zložené boli z troch prepojených častí, čím si získali prezývku Trojičky a išlo o najdlhšie električky v Československu. Počas špičiek premávali spriahnuté v súpravách dlhých viac ako 70 metrov, pričom takáto súprava dokázala prepraviť viac ako 600 cestujúcich.